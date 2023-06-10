شفيونتيك تتوج برولان غاروس الثالثة في مسيرتها

توجت نجمة التنس البولندية إيغا شفيونتيك بلقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان غاروس) بفوزها في المباراة النهائية يوم السبت على التشيكية كارولينا موتشوفا.

وحسمت شفيونتيك المصنفة الأولى على العالم الفوز على موتشوفا المصنفة 43 على العالم، بمجموعتين مقابل مجموعة بنتيجة 6 /2 و5 /7 و6 /4

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وحصدت النجمة البولندية لقب رولان غاروس للمرة الثالثة في آخر أربعة أعوام، بعد أن فازت به في 2020 و2022.

ونالت شفيونتيك لقبها الرابع في بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى بعد أن فازت بلقب بطولة أميركا المفتوحة في 2022.

واستهلت شفيونتيك مشوارها في رولان غاروس بالفوز على الإسبانية كريستينا بوكسا، ثم تغلبت على الأميركية كلاير ليو، وبعدها فازت على الصينية تشنيو وانغ، ثم هزمت الأوكرانية ليسيا تشرينكو في الدور الرابع، وتبعت ذلك بالفوز على الأميركية كوكو غوف في دور الثمانية، قبل أن تهزم بياتريز حداد مايا في المربع الذهبي.

كما تغلبت موتشوفا على أكثر من لاعبة بارزة في طريقها للنهائي، مثل اليونانية ماريا سكاري المصنفة الثامنة للبطولة في الدور الأول والبيلاروسية آرينا سابالينكا المصنفة الثانية للبطولة في الدور نصف النهائي.

وحصدت شفيونتيك خلال مسيرتها الرياضية حتى الآن 14 لقبا، منها أربعة ألقاب في بطولات "غراند سلام" الأربع الكبرى.

وفي المقابل، لا يزال رصيد موتشوفا، 26 عاما، قاصرا على لقب واحد فقط، وكان أفضل إنجاز سابق لها في بطولات "غراند سلام" الأربع الكبرى هو بلوغ نصف النهائي في أستراليا المفتوحة عام 2021.

والتقت شفيونتيك مع موتشوفا مرة واحدة من قبل، وكان الفوز من نصيب اللاعبة التشيكية في بطولة براغ المفتوحة عام 2019 على الملاعب الرملية أيضا.