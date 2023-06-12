اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
بياتريس حداد مايا مع أنس جابر

تصنيف التنس.. أنس تتقدم والبرازيلية حداد مايا تدخل التاريخ

لندن - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أصبحت بياتريس حداد مايا أول برازيلية تدخل قائمة أول عشر لاعبات في تصنيف اتحاد لاعبات التنس المحترفات اليوم الاثنين بعد مشوارها المذهل إلى قبل نهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس.

وفازت اللاعبة البالغ عمرها "27 عاما" على التونسية أُنس جابر في دور الثمانية في باريس، لتصبح أول برازيلية في 55 عاما تصل إلى قبل النهائي في واحدة من البطولات الأربع الكبرى.

مادة اعلانية

وخسرت حداد مايا بعد ذلك أمام إيغا شيانتيك التي أحرزت اللقب.

وستكون حداد مايا المصنفة العاشرة مع دخول موسم البطولات على الأراضي العشبية، والذي شهد تألقها العام الماضي، وستشارك في بطولة نوتنغهام المفتوحة قبل انطلاق بطولة ويمبلدون.

وتقدمت التونسية أنس خطوة واحدة لتصبح في المركز السادس، بينما حافظت شيانتيك على الصدارة ويليها أرينا سبالينكا دون تغيير.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تصاعد الخلافات بين إيران وأفغانستان حول تقاسم مياه نهر هلمند تصاعد الخلافات بين إيران وأفغانستان حول تقاسم مياه نهر هلمند
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط