تصنيف التنس.. أنس تتقدم والبرازيلية حداد مايا تدخل التاريخ

أصبحت بياتريس حداد مايا أول برازيلية تدخل قائمة أول عشر لاعبات في تصنيف اتحاد لاعبات التنس المحترفات اليوم الاثنين بعد مشوارها المذهل إلى قبل نهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس.

وفازت اللاعبة البالغ عمرها "27 عاما" على التونسية أُنس جابر في دور الثمانية في باريس، لتصبح أول برازيلية في 55 عاما تصل إلى قبل النهائي في واحدة من البطولات الأربع الكبرى.

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وخسرت حداد مايا بعد ذلك أمام إيغا شيانتيك التي أحرزت اللقب.

وستكون حداد مايا المصنفة العاشرة مع دخول موسم البطولات على الأراضي العشبية، والذي شهد تألقها العام الماضي، وستشارك في بطولة نوتنغهام المفتوحة قبل انطلاق بطولة ويمبلدون.

وتقدمت التونسية أنس خطوة واحدة لتصبح في المركز السادس، بينما حافظت شيانتيك على الصدارة ويليها أرينا سبالينكا دون تغيير.