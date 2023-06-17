المصرية ميار شريف تتأهل لنهائي بطولة فالنسيا الدولية

تأهلت المصرية ميار شريف المصنفة الأولى في البطولة إلى النهائي الثاني على التوالي بعد تغلبها على الأرجنتينية نادية بودوروسكا بنتيجة 6-1 و6-3 في قبل نهائي بطولة فالنسيا الدولية المفتوحة للتنس المقامة في إسبانيا يوم السبت.

ونجحت ميار، المصرية الأعلى تصنيفا في التاريخ بعدما ارتقت للمركز 40 عالميا، في التغلب على بودوروسكا المصنفة الثامنة في البطولة في ساعة و27 دقيقة لتحقق ثاني انتصار على اللاعبة الأرجنتينية في ثالث مواجهة تجمع بينهما.

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وحافظت ميار (27 عاما) على إرسالها في المجموعة الأولى بعدما نجحت في إنقاذ ثلاث فرص للكسر، بينما استغلت ثلاث فرص لكسر إرسال منافستها من أصل عشر فرص سنحت لها.

وخسرت ميار إرسالها مرة واحدة في المجموعة الثانية واستغلت فرصتين من أصل ثلاث فرص أتيحت لها لكسر إرسال بودوروسكا لتواصل التألق وتصل إلى النهائي الثاني على التوالي.

وكتبت ميار، التي لم تخسر أكثر من أربعة أشواط في المباراة الواحدة في طريقها للنهائي، عبر حسابها على فيسبوك "أنا متحمسة بخوض نهائي آخر غدا هنا في بلنسية. ها نحن ذا".

وكانت اللاعبة المصرية قد فازت ببطولة ماكارسكا في كرواتيا قبل أسبوع عندما قلبت تأخرها بمجموعة لتفوز 2-6 و7-6 و7-5 على الإيطالية جاسمين باوليني في النهائي.

وتلعب ميار في النهائي ضد الإسبانية مارينا باسولس ريبيرا أو الألمانية تمارا كورباتش.

وكانت ميار أول مصرية تفوز بلقب للمحترفات حين توجت في بارما العام الماضي.

ووصلت لآفاق جديدة في البطولة من فئة ألف نقطة في العاصمة الإسبانية حين هزمت كارولين غارسيا وإليسه ميرتنز في طريقها إلى دور الثمانية قبل الخسارة أمام أرينا سبالينكا التي نالت اللقب.