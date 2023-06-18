المصرية ميار شريف تحرز لقب فالنسيا الدولية

أحرزت المصرية ميار شريف لقب بطولة فالنسيا الدولية للتنس بعد فوزها على الإسبانية مارينا باسولس ريبيرا بنتيجة 6-3 و6-3 يوم الأحد.



ودخلت ميار المباراة بعد تقاسمها الفوز في مواجهتين أمام منافستها الإسبانية.



وسرعان ما تقدمت اللاعبة المصرية البالغ عمرها "27 عاما" 3-1 لكن باسولس ريبيرا تعافت لتدرك التعادل.



واستعادت ميار المصنفة الأولى في البطولة توازنها بالتقدم 4-3 قبل أن تكسر إرسال باسولس ريبيرا ثم حسمت المجموعة الأولى في الشوط التالي.



وسارت اللاعبة المصرية بخطوات واثقة نحو الفوز بعد كسر إرسال منافستها لتتقدم 4-2.



ولم يكن على ميار سوى الحفاظ على إرسالها لتصبح على بعد شوط واحد من التتويج الثاني على التوالي بعد فوزها ببطولة ماكارسكا في كرواتيا الأسبوع الماضي.



وأهدرت ميار ثلاث فرص لحسم اللقب في شوط إرسال باسولس ريبيرا لكن اللاعبة الإسبانية ارتكبت خطأ مزدوجا ليذهب اللقب إلى اللاعبة المصرية في مباراة استمرت نحو 100 دقيقة.



وكانت ميار أول مصرية تفوز بلقب للمحترفات حين توجت في بارما العام الماضي.



ووصلت لآفاق جديدة في البطولة من فئة ألف نقطة في العاصمة الإسبانية حين هزمت كارولين جارسيا وإليسه ميرتنز في طريقها إلى دور الثمانية قبل الخسارة أمام أرينا سبالينكا التي نالت اللقب.

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