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جائزة كندا: فيرستابن أول المنطلقين.. وهولكنبيرغ ثانياً

مونتريال - رويترز
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تفادى ماكس فيرستابن مفاجآت الأمطار لينتزع مركز أول المنطلقين في جائزة كندا الكبرى ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات يوم السبت.

وجاء الألماني نيكو هولكنبرغ سائق هاس في المركز الثاني أمام الإسباني فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن.

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واحتل سائقا مرسيدس لويس هاميلتون وجورج راسل المركزين الرابع والخامس على الترتيب.

واستمرت النتائج المخيبة للمكسيكي سيرخيو بيريز إذ اكتفى سائق رد بول بالمركز 12 بعد خطأ في تأخر استخدام الإطارات الجافة قبل هطول الأمطار مرة أخرى.

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