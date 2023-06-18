جائزة كندا: فيرستابن أول المنطلقين.. وهولكنبيرغ ثانياً

فورمولا 1.. فيرستابن لايزال "متوعكا" ويبحث عن الراحة

لا يزال ماكس فيرستابن حامل لقب بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات يتعافى من مشكلة في المعدة أثرت عليه في السعودية ويتطلع للحصول على قسط من الراحة ...