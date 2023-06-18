جائزة كندا: فيرستابن أول المنطلقين.. وهولكنبيرغ ثانياً

وضع القراءة
100% حجم الخط
تفادى ماكس فيرستابن مفاجآت الأمطار لينتزع مركز أول المنطلقين في جائزة كندا الكبرى ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات يوم السبت.
وجاء الألماني نيكو هولكنبرغ سائق هاس في المركز الثاني أمام الإسباني فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن.
مادة اعلانية
واحتل سائقا مرسيدس لويس هاميلتون وجورج راسل المركزين الرابع والخامس على الترتيب.
واستمرت النتائج المخيبة للمكسيكي سيرخيو بيريز إذ اكتفى سائق رد بول بالمركز 12 بعد خطأ في تأخر استخدام الإطارات الجافة قبل هطول الأمطار مرة أخرى.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
فيرستابن يقود ثنائي رد بول لنيل أول مركزين في التجارب الحرة لسباق السعوديةتخلص ماكس فيرستابن بطل العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات من شعوره بألم في المعدة وواصل مسيرته من حيث توقف ليقود زميله في فريق رد بول سيرجيو بيريز لحصد ... رياضة
-
فيرستابن يواصل هيمنته على التجارب الحرة لسباق السعودية لفورمولا-1فاز الهولندي ماكس فيرستابن بطل العالم بالتجربة الحرة الثالثة لسباق جائزة السعودية الكبرى في الجولة الثانية من بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا- ... رياضة
-
فورمولا 1.. فيرستابن لايزال "متوعكا" ويبحث عن الراحةلا يزال ماكس فيرستابن حامل لقب بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات يتعافى من مشكلة في المعدة أثرت عليه في السعودية ويتطلع للحصول على قسط من الراحة ... رياضة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية