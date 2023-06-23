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خلال حضوره الجمعية العمومية

الأمير فهد بن جلوي رئيساً للاتحاد الآسيوي للترايثلون

العربية.نت
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انتخبت الجمعية العمومية الـ31 للاتحاد الآسيوي للترايثلون بالإجماع الأمير فهد بن جلوي رئيسا للاتحاد القاري للأعوام الأربعة المقبلة، كثاني شخصية رياضية سعودية تتولى رئاسة اتحاد رياضي قاري أولمبي.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية التي عقدت ظهر يوم الجمعة في العاصمة اليابانية طوكيو بحضور علي مقبول رئيس الاتحاد السعودي للترايثلون ونائبه جود جمجوم إلى جانب 34 رئيساً من رؤساء الاتحادات الوطنية الآسيوية للترايثلون.

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وأوضح الأمير فهد بن جلوي أن لعبة الترايثلون تمر بتنمية هائلة على مستوى القارة الآسيوية وسجلت زيادة ملحوظة في أعداد ممارسيها، مبديا اعتزازه وامتنانه بثقة الجمعية العمومية للاتحاد لتزكيته رئيساً.

يذكر أن الاتحاد الآسيوي للترايثلون تأسس عام 1991م ومقره طوكيو.

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