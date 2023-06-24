الأسترالي دي مينور يقصي رونه من "كوينز"

أقصي الدنماركي هولغر رونه، المصنف سادسًا عالميًا، من الدور نصف النهائي لدورة كوينز لكرة المضرب على الملاعب العشبية، بسقوط أمام الأسترالي أليكس دي مينور الثامن عشر يوم السبت 6-3، 7-6 (7/2).

وبلغ بالتالي الأسترالي النهائي الثاني هذا العام ليضرب موعدًا مع الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف ثانيًا عالميًا أو الأميركي سيباستيان كوردا (32) اللذين يلتقيان لاحقًا.

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وحرم دي مينور منافسه من بلوغ النهائي الرابع هذا العام بعد أن توج بدورة ميونيخ وحل وصيفًا في دورتي روما ومونتي كارلو للماسترز، جميعها على الأراضي الترابية.

وعادل دي مينور سجل المواجهات بينه وبين رونه 2-2 محققًا فوزه الثاني تواليًا بعد أن أقصاه من نصف نهائي دورة أكابولكو المكسيكية هذا العام في طريقه للتويج باللقب السابع في مسيرته.

وأمل الدنماركي (20 عامًا) أن يتحضر بأفضل طريقة ممكنة لبطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، التي تنطلق مطلع الشهر المقبل.

قبل دورة كوينز هذا الاسبوع، لم يسبق لرونه أن حقق أي انتصار على الإطلاق على الملاعب العشبية.

شهدت مشاركته الأولى في ويمبلدون العام الماضي خروجه من المباراة الافتتاحية.