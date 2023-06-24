تسيتسيباس يؤكد أن تعليقاته بشأن كيريوس لم تكن عنصرية

نفى لاعب التنس اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس وجود أي نية للإساءة العنصرية في تعليقاته بشأن الأسترالي نك كيريوس، التي أدلى بها عقب صراعهما الشرس في بطولة ويمبلدون العام الماضي.

وكان تسيتسيباس قد واجه انتقادات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعدما قال خلال فيلم وثائقي على منصة "نتفيليكس"، إن كيريوس يتعامل مع التنس بشكل "يفتقد التعليم" وأنه جلب نهج دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين إلى اللعبة.

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وقال تسيتسيباس عبر صفحته على موقع شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "اليوم أود أن أتطرق إلى قضية كانت تثقل على قلبي: وهو سوء فهم شوه مقاصدي".

وأضاف: "علمت أن بعض الأشخاص أساءوا تفسير تصريحاتي بشأن نيك كيريوس، التي أشرت فيها إلى افتقاد التعليم وجلب عقلية كرة السلة إلى التنس، واعتبروا أنها عنصرية في حين أنها لا تحمل أي إساءة عنصرية."

وتابع: "أولا، أود التأكيد على أنني لا أتعامل مع أي شخص على أساس خلفيته أو عرقه أو اهتماماته. أعتذر بشدة لو أسيء فهم كلماتي أو تسببت في أي أذى، حيث إنني لا أقصد ذلك على الإطلاق".

وأوضح: "تعليقاتي السابقة عن نيك كيريوس لم يكن المقصود منها التقليل من ذكائه أو قدراته. وإنما كنت أقصد ببساطة التعبير عن جوانب معينة من أسلوب لعبه، ومقارنته بالحماس والحدة التي عادة ما تتسم بها كرة السلة".

وأضاف في التصريحات التي نشرتها وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا": "كانت محاولة مني لتسليط الضوء على الطبيعة الديناميكية والجذابة لتعامله مع اللعبة، ولم يكن ذلك انتقادا لشخصيته أو قدراته".