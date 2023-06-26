اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
نجم التنس ألكاراز

ألكاراز: السعودية قادرة على استضافة كبرى البطولات

مدريد - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أكد كارلوس ألكاراز المصنف الأول عالميا أنه سيشارك في يوم ما ببطولة للتنس في السعودية، مشيرا إلى السعودية تملك القوة لاستضافة العديد من البطولات.

وقال ألكاراز إن السعودية تملك القوة لاستضافة بطولات عديدة. وأضاف عقب حصد لقب بطولة كوينز يوم الأحد: لم يسبق لي اللعب في السعودية، لكن ليس لدي شكوك بأنني سأفعل ذلك في المستقبل.

مادة اعلانية

وكانت السعودية قد نظمت بطولة كأس الدرعية الودية وشارك عدة لاعبين بارزين منهم دانييل ميدفيديف وستانيسلاس فافرينكا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
السعودية تعتمد مشاريع نوعية لتنقل الحجاج بين المشاعر المقدسة السعودية تعتمد مشاريع نوعية لتنقل الحجاج بين المشاعر المقدسة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط