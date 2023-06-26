ألكاراز: السعودية قادرة على استضافة كبرى البطولات

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أكد كارلوس ألكاراز المصنف الأول عالميا أنه سيشارك في يوم ما ببطولة للتنس في السعودية، مشيرا إلى السعودية تملك القوة لاستضافة العديد من البطولات.
وقال ألكاراز إن السعودية تملك القوة لاستضافة بطولات عديدة. وأضاف عقب حصد لقب بطولة كوينز يوم الأحد: لم يسبق لي اللعب في السعودية، لكن ليس لدي شكوك بأنني سأفعل ذلك في المستقبل.
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وكانت السعودية قد نظمت بطولة كأس الدرعية الودية وشارك عدة لاعبين بارزين منهم دانييل ميدفيديف وستانيسلاس فافرينكا.
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