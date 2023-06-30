أضرار في واجهة مركز الألعاب المائية لأولمبياد باريس خلال أعمال شغب

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قالت الشركة المسؤولة عن أعمال البنية التحتية لأولمبياد باريس 2024 يوم الجمعة، إن واجهة مركز الألعاب المائية تعرضت لأضرار بسيطة خلال أعمال الشغب التي اجتاحت البلاد الليلة الماضية.
وأبلغت شركة سوليديو رويترز "اشتعلت النيران في حافلات كانت متوقفة بالقرب من موقع مركز أوبرفيلييه للألعاب المائية وتعرضت واجهة المبنى لأضرار بسيطة".
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ولم توضح سوليديو ما إذا كانت ستتخذ تدابير أمنية إضافية في المبنى الذي ما زال تحت الإنشاء.
وألقت الشرطة القبض على ما لا يقل عن 667 شخصا في أنحاء البلاد على مدار الليلة الماضية بعد اندلاع أعمال شغب في مارسيليا وليون وباو وتولوز وليل في ثالث ليلة من الاحتجاجات بعد مقتل شاب من أصل جزائري-مغربي بعمر 17 عاما برصاص الشرطة.
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