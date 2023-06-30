للمرة الرابعة توالياً.. فيرستابن أول المنطلقين

هيمن ماكس فيرستابن سائق رد بول ومتصدر بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات على مركز أول المنطلقين في جائزة النمسا الكبرى يوم الجمعة بينما تأهل زميله بالفريق وأقرب منافسيه على اللقب سيرجيو بيريز من المركز 15 بعد إلغاء لفة.

وسيصبح فيرستابن أول المنطلقين للسباق الرابع على التوالي بينما أخفق المكسيكي بيريز، الذي تفصله 69 نقطة عن الصدارة بعد ثمانية سباقات فاز رد بول فيها جميعا، في دخول قائمة العشرة الأوائل للمرة الرابعة على التوالي.

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واحتل شارل لوكلير سائق فيراري المركز الثاني ومن خلفه زميله بالفريق كارلوس ساينز بالمرتبة الثالثة.

ويخوض السائقون تجارب تأهيلية أخرى لسباق سرعة لمسافة 100 كيلومتر لم تعد تحدد مراكز الانطلاق في سباق الأحد وفقا للنظام الجديد هذا الموسم.