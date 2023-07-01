وفاة سائق هولندي شاب في حلبة سبا فرانكورشان

توفي السائق الهولندي الشاب ديلانو فان هوف يوم السبت عن عمر 18 عاما متأثرا بإصابات تعرض لها إثر حادث خلال سباق على مضمار سبا-فرانكورشان البلجيكي.

ولم يصدر بيان رسمي بشأن سبب الحادث الذي تعرض له فان هوف سائق فريق "إم.بي موتورسبورت" خلال منافسات فورمولا الإقليمية الأوروبية.

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وذكر فريق إم.بي موتورسبورت الهولندي عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" :"فريق إم.بي موتورسبورت حزين للغاية للإعلان عن وفاة سائقه ديلانو فان هوف نتيجة حادث خلال ثاني سباقات بطولة فورمولا الإقليمية الأوروبية المدعومة من فريق ألبين، على مضمارسبا-فرانكورشان".

وأضاف الفريق :"نشعر بحزن عميق إزاء فقدان واحدا من ألمع المواهب الهولندية الذي جلب الكثير من الطاقة لفريقنا خلال الأعوام التي تواجد فها معنا. ديلانو كان جزءا من عائلتنا منذ ظهوره الأول في السباقات مع فريق إم.بي عام 2021."

وأبدى الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول، بطل العالم في سباقات سيارات فورمولا-1، حزنا عميقا، وذكر عبر تويتر :"حزين للغاية لسماع النبأ بشأن ديلانو اليوم. أود تقديم التعازي لعائلة ديلانو ومحبيه. أرقد في سلام."

ومن جانبه، ذكر الاتحاد الدولي لسباقات السيارات (فيا) أنه "يقدم التعازي لعائلة وأصدقاء ديلانو فان هوف ولفريق إم.بي موتورسبورت."

وقال ستيفانو دومينيكالي رئيس سباقات فورمولا-1 عبر تويتر :"شعرنا بحزن عميق إزاء وفاة ديلان فان هوف."

وأضاف دومينيكالي :"توفي ديلانو خلال سعيه لتحقيق حلمه المتمثل في الوصول إلى قمة رياضة المحركات. نحن وكل مجتمع رياضة المحركات نقدم التعازي لعائلته ومحبيه."

وذكرت تقارير أن سيارة أخرى صدمت سيارة فان هوف بعد أن فقد السائق الهولندي السيطرة على عجلة القيادة على أرضية المضمار المبللة ، وذلك وسط تصادم جماعي للسيارات في المراحل الأخيرة من السباق.

وتجدر الإشارة إلى أن المضمار نفسه كان قد شهد وفاة سائق فورمولا-2 الفرنسي أنطوان هوبير في عام 2019 .