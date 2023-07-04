أنس جابر: إقامة مباريات التنس في السعودية فكرة رائعة

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رحبت التونسية أنس جابر المصنفة السادسة عالميا يوم الثلاثاء بتقارير بشأن اهتمام السعودية بالتنس قائلة إن إقامة مباريات التنس هناك قد تكون فكرة رائعة.
وأكد أندريا غاودينسي رئيس اتحاد لاعبي التنس المحترفين أنه عقد مباحثات مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي ومستثمرين محتملين آخرين بشأن مشروعات بينها بنية تحتية وبطولات واستثمارات في التكنولوجيا.
وقالت أنس بعد تغلبها على البولندية ماجدالينا فريخ في الدور الأول ببطولة ويمبلدون : ذهبت إلى السعودية العام الماضي وانبهرت جدا بالناس هناك. أعتقد أن إقامة مباريات هناك قد يكون فكرة رائعة.
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