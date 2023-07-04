اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
أنس جابر
أنس جابر المصنفة السادسة عالمياً

أنس جابر: إقامة مباريات التنس في السعودية فكرة رائعة

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

رحبت التونسية أنس جابر المصنفة السادسة عالميا يوم الثلاثاء بتقارير بشأن اهتمام السعودية بالتنس قائلة إن إقامة مباريات التنس هناك قد تكون فكرة رائعة.

وأكد أندريا غاودينسي رئيس اتحاد لاعبي التنس المحترفين أنه عقد مباحثات مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي ومستثمرين محتملين آخرين بشأن مشروعات بينها بنية تحتية وبطولات واستثمارات في التكنولوجيا.

وقالت أنس بعد تغلبها على البولندية ماجدالينا فريخ في الدور الأول ببطولة ويمبلدون : ذهبت إلى السعودية العام الماضي وانبهرت جدا بالناس هناك. أعتقد أن إقامة مباريات هناك قد يكون فكرة رائعة.

مادة اعلانية
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
لماذا يصعب استبدال الصحفيين بتقنيات الذكاء الاصطناعي؟.. تقرير العربية يكشف السبب لماذا يصعب استبدال الصحفيين بتقنيات الذكاء الاصطناعي؟.. تقرير العربية يكشف السبب
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط