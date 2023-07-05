ويمبلدون: 350 فوز لديوكوفيتش في البطولات الكبرى.. وتأهل شفيونتيك

حقق الصربي نوفاك ديوكوفيتش فوزه الـ350 في البطولات الأربع الكبرى يوم الأربعاء ليبلغ الدور الثالث من بطولة ويمبلدون التي يحمل لقبها، على غرار البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة أولى عالميًا، في يوم استمرت فيه الأمطار بزعزعة جدول المباريات.

وتغلب ديوكوفيتش المصنف ثانيًا عالميًا على الاسترالي جوردان تومسون (70) بنتيجة 6-3، 7-6 (7/4)، 7-5 ليبلغ الدور الثالث.

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فقط السويسري روجيه فيدرر (369) والأميركية سيرينا وليامز (365) اللذان اعتزلا العام الماضي، يملكان عددًا أكبر من الانتصارات في البطولات الكبرى من الصربي.

وقال ديوكوفيتش الذي حقق فوزه الـ41 تواليًا على الملعب الرئيسي والـ30 تواليًا في ويمبلدون عن المواجهة القوية مع الأسترالي "لا أعرف ما إذا أردت مواجهته في هذا الوقت المبكر من البطولة...كان غير محظوظ في المجموعة الثانية، قدم مباراة كبيرة ويستحق التصفيق". يلتقي تاليًا مع السويسري ستانيسلاس فافرينكا أو الأرجنتيني توماس إتشيفيري.

ولم يخسر ديوكوفيتش في الملعب الرئيسي للبطولة منذ نهائي 2013، كما أنه لم يخسر في ويمبلدون منذ سقوطه في ربع النهائي في عام 2017.

آتيًا من لقب ثالث في رولان غاروس جعله صاحب الرقم القياسي في عدد ألقاب البطولات الكبرى لدى الرجال (23)، يطمح ديوكوفيتش للمزيد من الإنجازات في ويمبلدون، إذ أن لقبًا ثامنًا له سيجعله شريكًا في الرقم القياسي لفيدرر في العاصمة الإنجليزية.

في حال حصل ذلك، سيرفع الكأس الخامسة تواليًا في ويمبلدون حيث بات من شبه المستحيل الفوز عليه في السنوات الأخيرة وسيعادل بالتالي رقم الأسترالية مارغاريت كورت في عدد الألقاب الكبرى في منافسات الفردي لدى الرجال والسيدات (24).

كما أن الفوز في ويمبلدون سيتركه على بعد لقب الولايات المتحدة المفتوحة في سبتمبر ليصبح أول لاعب منذ العام 1969 يرفع كؤوس البطولات الأربع الكبرى في عام واحد.

وقبل انطلاق منافسات يوم الأربعاء، كانت هناك 35 مباراة لم تُستكمل من الدور الأول و87 بالمجمل مقرر إقامتها بسبب الطقس الماطر الذي رافق انطلاق البطولة يوم الاثنين.

ومع انطلاق المنافسات، شهدت مباراتين اقتحام مجموعة من الناشطين البيئيين أرض الملعب قبل أن يخرج رجال الأمن المتظاهرين.

وتغلبت شفيونتيك على الإسبانية سارا سوريبيس تورمو بسهولة 6-2، 6-0.

ولم تتجاوز شفيونتيك، حاملة لقب رولان غاروس وفلاشينغ ميدوز، الدور الرابع أبدًا في ويمبلدون، ولكنها خسرت ستة أشواط فقط في مباراتين حتى الآن في بطولة هذا العام. تلتقي تاليًا مع الكرواتية بترا مارتيتش او الفرنسية ديان باري.

وخرجت اليونانية ماريا ساكاري، المصنفة ثامنة عالميًا، من الدور الأول، بسقوطها امام الاوكرانية مارتا كوستيوك 6-0، 5-7، 2-6 في مباراة توقفت مرتين بسبب المطر.

لدى الرجال، تأهل الروسي دانييل مدفيديف، المصنف ثالثًا عالميًا، الى الدور الثاني بفوزه على البريطاني آرثر فيري 7-5، 6-4، 6-3.

ويعود مدفيديف الى نادي عموم إنجلترا بعد غياب العام الماضي بسبب حظر اللاعبين الروس والبيلاروس من المشاركة بسبب أزمة روسيا وأوكرانيا.

كما تأهل الدنماركي هولغر رونه، السادس عالميًا، الى الدور الثاني بفوزه على البريطاني جورج لوفهاغين 7-6 (7/4)، 6-3، 6-2.

وحسم اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، المصنف خامسًا عالميًا، مواجهة مثيرة من خمس مجموعات ضد النمسوي دومينيك تيم، بطل فلاشينغ ميدوز 2020، كانت قد بدأت الثلاثاء 3-6، 7-6 (7/1)، 6-2، 6-7 (5/7)، 7-6 (10/8) في ثلاث ساعات و56 دقيقة ليبلغ الدور الثاني.

وتغلب الأميركي تايلور فريتز المصنف تاسعًا في مباراة ماراتونية بدأت الاثنين على الألماني يانيك هافمان 6-4، 2-6، 4-6، 7-5، 6-3.

كما أطاح الأميركي فرانسيس تيافو، المصنف عاشرًا الذي وصل الى ثمن النهائي العام الماضي، بالصيني وو ييبينغ.