ميدفيديف: الحضور لجائزة إسبانيا الكبرى جهزني لويمبلدون

كشف الروسي دانييل ميدفيديف أنه تهيأ قبل بطولة ويمبلدون للتنس بمتابعة سباق جائزة إسبانيا الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات في برشلونة بعد خروجه المخيب من بطولة فرنسا المفتوحة.

وخسر اللاعب البالغ عمره 27 عاما أمام البرازيلي القادم من التصفيات تياغو سيبوت وايلد في فرنسا المفتوحة، وقرر الابتعاد تماما عن اللعبة قبل أن يستعد لموسم الملاعب العشبية.

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وقال للصحافيين يوم الجمعة بعد تغلبه على الفرنسي أدريان مانارينو ليتأهل للدور الثالث في بطولة ويمبلدون للمرة الرابعة "عندما تخسر مبكرا، يكون هذا أمرا جيدا، يكون لدي بعض الوقت".

وأضاف "يمكن أن أقول إنني سأبدأ التدرب بصورة كاملة في اليوم التالي ومحاولة الاستعداد للبطولة التالية أو أستريح لأيام. خسرت رولان غاروس يوم الثلاثاء. أخذت عطلة لأسبوع واحد".

وتابع "كنت أفكر مع زوجتي بشأن وجهتنا، أن نمضي العطلة في مكان ما، الاستمتاع بالشاطئ أو شيء من هذا القبيل. قالت: أين ستقام الجائزة الكبرى التالية في بطولة فورمولا 1؟".

وأردف "كانت ستقام في برشلونة. ونحن في باريس. نقيم في موناكو لذا فقلنا: نعم، إنه التوقيت الأفضل لمحاولة الذهاب إلى هناك. وذهبنا إلى هناك. كانت تجربة رائعة".

وقال ميدفيديف إن رؤية منظور رياضي مختلف كان مفيدا.

وأضاف "ذهنيا، استعدت كامل طاقتي بمتابعة رياضة أخرى من منظور آخر. قلت في نفسي حينها، حسنا لنعد إلى التدريبات ونحاول الاستعداد لويمبلدون بصورة جيدة. حتى الآن تسير الأمور بصورة جيدة، لذا سنرى كيف ستكون الأمور".