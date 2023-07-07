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بعد فوزها على منافستها الصينية

ويمبلدون.. أنس تتأهل إلى الدور الثالث بسهولة

لندن - رويترز
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فازت التونسية أنس جابر بسهولة على الصينية باي تشوتشوان القادمة من التصفيات 6-1 و6-1 في 45 دقيقة فقط لتتأهل إلى الدور الثالث ببطولة ويمبلدون يوم الجمعة.

وتسعى أنس للفوز بالبطولة بعدما خسرت النهائي العام الماضي أمام إيلينا ريباكينا وقدمت أداء هجوميا مثاليا أمام اللاعبة الصينية.

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ولم تواجه أنس صعوبة في التغلب على باي التي ارتكبت أخطاء سهلة عديدة.

وانزلقت باي وسقطت أرضا أثناء محاولتها اللحاق بكرة ساقطة لعبتها أنس في المجموعة الأولى، لكنها سرعان ما وقفت لتتلقى تحية من الجمهور.

ولم تترأف أنس بمنافستها وحسمت المباراة في أول فرصة سنحت لها.

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