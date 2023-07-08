فيرستابن يحبط آمال مكلارين وينتزع مركز أول المنطلقين في بريطانيا

انتزع ماكس فيرستابن مركز أول المنطلقين في جائزة بريطانيا الكبرى ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات يوم السبت.

وأحبط فيرستابن ثنائي فريق مكلارين بعدما خطف الصدارة من لاندو نوريس في محاولته الثانية. وجاء الأسترالي أوسكار بياستري سائق مكلارين في المركز الثالث.

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وكان سيرجيو بيريز سائق رد بول فشل في عبور الفترة الأولى من التجارب ليكتفي بالإنطلاق من المركز 16.