فيرستابن يحبط آمال مكلارين وينتزع مركز أول المنطلقين في بريطانيا

وضع القراءة
100% حجم الخط
انتزع ماكس فيرستابن مركز أول المنطلقين في جائزة بريطانيا الكبرى ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات يوم السبت.
وأحبط فيرستابن ثنائي فريق مكلارين بعدما خطف الصدارة من لاندو نوريس في محاولته الثانية. وجاء الأسترالي أوسكار بياستري سائق مكلارين في المركز الثالث.
مادة اعلانية
وكان سيرجيو بيريز سائق رد بول فشل في عبور الفترة الأولى من التجارب ليكتفي بالإنطلاق من المركز 16.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
فورمولا 1.. فيرستابن لايزال "متوعكا" ويبحث عن الراحةلا يزال ماكس فيرستابن حامل لقب بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات يتعافى من مشكلة في المعدة أثرت عليه في السعودية ويتطلع للحصول على قسط من الراحة ... رياضة
-
جائزة كندا: فيرستابن أول المنطلقين.. وهولكنبيرغ ثانياًتفادى ماكس فيرستابن مفاجآت الأمطار لينتزع مركز أول المنطلقين في جائزة كندا الكبرى ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات يوم السبت.وجاء الألماني ... رياضات متنوعة
-
للمرة الرابعة توالياً.. فيرستابن أول المنطلقينهيمن ماكس فيرستابن سائق رد بول ومتصدر بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات على مركز أول المنطلقين في جائزة النمسا الكبرى يوم الجمعة بينما تأهل ... رياضات متنوعة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية