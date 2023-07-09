أنس تنجو من فخ أندريسكو وتبلغ ثمن نهائي ويمبلدون

بلغت التونسية أنس جابر وصيفة العام الماضي، بصعوبة الدور ثمن النهائي من بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الاربع الكبرى في كرة المضرب يوم السبت لتلحق بالبيلاروسية أرينا سابالينكا بطلة أستراليا المفتوحة.

وفي مباراة توقفت بسبب الأمطار تمكنت جابر المصنفة سادسة عالميًا من تجاوز الكندية بيانكا أندريسكو معوضة تأخرها بمجموعة إلى فوز 3-6، 6-3، 6-4.

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بدأت جابر التي كانت أول عربية وإفريقية الموسم الماضي تبلغ نهائي بطولة كبرى في ويمبلدون والولايات المتحدة المفتوحة حيث حلت وصيفة في كليهما، بطريقة سيئة قبل أن تستعيد مستواها في المجموعة الثانية.

خسرت إرسالها في مستهل الثالثة الحاسمة لكنها ردت التحية مقلّصة الفارق الى 3-2 قبل أن تتوقف المباراة قرابة 50 دقيقة لإغلاق السقف بسبب هطول الامطار. عادت بقوة، وبدت مرتاحة على إرسالها كاسرة منافستها في الشوط التاسع قبل أن تنهي المجموعة 6-4 ومعها المباراة.

قالت بعد الفوز "أريد ان أشكر الأمطار لأنها سمحت لي بأن أتكلم مع مدربي ويكون لديّ نظرة مختلفة...لم ألعب جيدًا كثيرًا اليوم....لكني واجهت بطلة رائعة صعّبت المهمة اليوم".

أضافت عن بطلة فلاشينغ ميدوز 2019 التي تلعب قليلا مثل أسلوبها "الضربات المقشرة (سلايس) والساقطة كانت مزعجة، لذا أشعر الآن ما تشعر به منافساتي".

ضربت موعدًا تاليًا مع التشيكية بترا كفيتوفا حاملة اللقب 2011 و2014 الفائزة على الصربية ناتاليا ستيفانوفيتش المتأهلة من التصفيات 6-3، 7-5.