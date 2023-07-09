تأهل "نديم الملوك الخالدية" و"نجيب الزمان" في موسم سباقات الطائف

حجز الجوادان "نديم الملوك الخالدية" و"نجيب الزمان" مكانهما في كأس الملك فيصل بن عبد العزيز وكأس الأمير عبد الله الفيصل للخيل العربية الأصيلة ضمن موسم سباقات الطائف الذي ينظمه نادي سباقات الخيل بعدما فازا يوم السبت بالشوطين التحضيريّين للكأسين.

ونظم النادي الشوطين ضمن الحفل الخامس عشر من الموسم الذي يحتضنه ميدان الملك خالد بن عبد العزيز في الحوية.

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وفاز الجواد "نديم الملوك الخالدية" المملوك لأبناء الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز بالشوط السابع من الحفل في زمن قدره 1:56.55دقيقة.

وحقق الجواد "نجيب الزمان" المملوك لإسطبل صفوة العاديات، المركز الأول في الشوط السادس، بزمن قدره 2:27.15 دقيقة.

وسلّم وكيل جامعة أمّ القرى فريد الغامدي كأس الجامعة للخيل الثروبيرد والتي كانت عنوان المنافسة في تاسع أشواط الحفل نفسه وفازت بها الفرس "جست فور سول"، بزمن قدره 1:43.37 دقيقة.

بينما سلم خالد العشري المشرف العام على الموسم جائزة نادي سباقات الخيل التقديرية التي حصلت عليها الفرس "شقراء سلطان" بعد حسمها ثامن أشواط الحفل محققة زمنًا قدره 1:3098 دقيقة.

والفَرَسان الفائزتان بالجائزتين مملوكتان للأمير سلطان بن مشعل بن عبدالعزيز.

واستضاف الميدان نفسه يومي الخميس والجمعة الحفلين الثالث عشر والرابع عشر من موسم سباقات الطائف واشتمل كل حفل من الثلاثة على 9 أشواط متنوعة الدرجات والتصنيفات لمختلِف الأعمار والفئات.

وتعليقا على الفوز الذي حققه الجواد "نديم الملوك الخالديّة" قال المدرب مطلق بن مشرف بن شنان، المشرف على إسطبلات الخالدية: حققنا الفوز في الشوط التحضيري لكأس الملك فيصل، بوجود عدة أسماء قوية لها مستويات مميّزة في السباقات، كما يعلم الجميع، ونفخر في إسطبلات الخالدية بهذا الفوز الكبير الذي يجعلنا الأفضل والمرشحين في كأس كبيرة تحمل اسم الملك فيصل بن عبد العزيز.

وقال المدرب عبدالعزيز الموسى الذي حقق الفوز مع الجواد "نجيب الزمان" إن "الشوط جمع نخبة من أقوى الأسماء الموجودة في الساحة، بقيادة أفضل الخيّالة في الميدان، كان السباق حماسيا وقويا منذ الانطلاقة وحتى النهاية واستطعنا الفوز وبعد هذا الفوز زاد الطموح لدينا وأصبح جوادنا مرشحا قويا للفوز بكأس الأمير عبد الله الفيصل في شهر سبتمبر المقبل".

وحسم الجواد "نديم الملوك الخالديّة" الشوط السابع من الحفل الخامس عشر الذي أقيم يوم السبت لصالحه ليتأهل إلى كأس الملك فيصل التي ينظمها نادي سباقات الخيل في وقت لاحق من موسم الطائف.

وبعد تنافس مع خمسة مشاركين على مسافة 1600 متر حقق "نديم الملوك الخالديّة" انتصاره بقيادة من الخيال عادل الفريدي وإرشاد المدرب سعد مطلق. وذهبت قمة ترتيب الشوط التحضيري لكأس الأمير عبد الله الفيصل إلى الجواد "نجيب الزمان"، المملوك لإسطبل صفوة العاديات.

ووصل "نجيب الزمان" الذي قاده لويس موراليس ودربه عبد العزيز الموسى أولًا إلى خط النهاية بعد تنافس لمسافة 200 متر، متفوّقًا على 9 مشاركين من الجياد والأفراس وحاجزًا مكانه في الكأس التي ستُجرى ضمن موسم الطائف.

وحدّد شوطان آخران في الحفل الخامس العشر هوية الفائزين بجائزة نادي سباقات الخيل التقديرية وكأس جامعة أم القرى.

وانتهى الشوط الثامن على مسافة 1400 متر بحصول الفرس "شقراء سلطان" المملوكة الأمير سلطان بن مشعل بن عبد العزيز على الجائزة التقديرية بعدما قادها الخيال وجبرتو راموس ودربها شالح العضياني.

وظفرت الفرس "جست فور سول" المملوكة للأمير سلطان بن مشعل بكأس جامعة أم القرى للخيل الثروبيرد مقتنصة قمّة ترتيب الشوط التاسع على مسافة 1600 متر مع الخيال لويس موراليس وبإرشاد المدرب شالح العضياني.

وكان الحفل الخامس عشر من الموسم قد بدأ بشوط للأفراس مسافته 1400 متر أنهته أولًا "بويشة" المملوكة لمحمد فيصل والتي قادها الخيال ذرب التمياط ودربها بدن السبيعي.

وأسفر الشوط الثاني الذي بلغت مسافته 1600 متر عن فوز الجواد "بدر العلياء" المملوك لأبناء الشريف هزاع العبدلي بإرشاد من المدرب عبد العزيز الموسى وقيادة الخيال محمد الحبيل.

وتصدر الخيال عبد الله الكريديس منافستي الشوطين الثالث والرابع محققا مع الجواد "حلمي الفوز" بأولهما الذي امتد 1600متر ومع "ابن هضبان" الفوز بالآخر البالغة مسافته 2000 متر. والجوادان مملوكان لعلي حمزة نصيب الأخضر ويدربهما عبد الله نصيب.

واقتنص الجواد "أبو العزم"، المملوك لناصر معزي عبيد المركز الأول في الشوط الخامس الممتد لـ2400 متر مع الخيال ياسر البقعاوي والمدرب صباح الشمري.