أنس جابر تسحق كفيتوفا وتضرب موعداً مع ريباكينا في ويمبلدون

ضربت أنس جابر موعدا في دور الثمانية لبطولة ويمبلدون للتنس مع إيلينا ريباكينا في تكرار لمواجهتهما العام الماضي بعدما سحقت اللاعبة التونسية منافستها البطلة السابقة بترا كفيتوفا 6-صفر و6-3 على الملعب الرئيسي يوم الاثنين.

وعدلت أنس تأخرها بمجموعة إلى انتصار على بيانكا أندريسكو يوم السبت لكنها لم تواجه أي مشاكل من هذا النوع اليوم حيث فازت بالمجموعة الأولى في 22 دقيقة فقط دون أي مقاومة تذكر.

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وتسببت ضربات أنس القصيرة الماكرة وتغيير سرعتها وزوايا التسديد في مشاكل كبيرة لبطلة ويمبلدون ‭2011‬ و2014.

واستفاقت اللاعبة التشيكية المصنفة التاسعة لفترة وجيزة في المجموعة الثانية لكن أنس أنهت المباراة بشكل رائع لصالحها.

وتأهلت ريباكينا لاعبة قازاخستان المولودة في موسكو المصنفة الثالثة والتي فازت على أنس بثلاث مجموعات في نهائي العام الماضي بعد انسحاب منافستها البرازيلية بياتريس حداد مايا بينما كانت متأخرة 4-1 في المجموعة الأولى بسبب إصابة في الظهر.