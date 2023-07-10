البيلاروسية أزارينكا تهاجم جماهير ويمبلدون وتصفهم بـ"المخمورين"

انتقدت لاعبة التنس البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا مجموعة من جماهير بطولة ويمبلدون للتنس ووصفتهم بأنهم "مخمورون" وغير "عادلين"، وذلك بعد أن تعرضت لصيحات استهجان خارج الملعب عقب المباراة التي خسرتها أمام الأوكرانية ايلينا سفيتولينا في الدور الرابع للبطولة يوم الأحد.
وشكلت المباراة أول مواجهة بين لاعبة من روسيا أو بيلاروسيا أمام لاعبة أوكرانية في بطولة ويمبلدون، التي شهدت نسختها في العام الماضي حظر مشاركة لاعبي روسيا وبيلاروسيا بسبب أزمة هجوم روسيا على أوكرانيا.
وحظيت سفيتولينا بدعم هائل من الجماهير الحاضرة خلال المباراة التي انتهت بفوزها بنتيجة 2 / 6 و6 / 4 و7 / 6.
وكانت سفيتولينا، المصنفة الثالثة على العالم سابقا، قد تعرضت لصيحات استهجان في بطولة فرنسا المفتوحة (رولان غاروس)، التي وصلت فيها إلى دور الثمانية، بسبب رفضها مصافحة لاعبات روسيا وبيلاروس.
لكن في بطولة ويمبلدون، كانت أزارينكا هي المستهدفة بصيحات الاستهجان، وقد رفعت يدها للأعلى ثم غادرت الملعب لتبدأ صيحات الاستهجان ضدها.
ولم يكن واضحا ما إذا كانت الجماهير قد اعتقدت أن أزارينكا هي من تعمدت تفادي مصافحة منافستها الأوكرانية، ومع بدء صيحات الاستهجان، نظرت أزارينكا إلى الجمهور ثم واصلت طريقها إلى الخارج.
وقالت أزارينكا عقب المباراة في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" :لا يمكنني التحكم في الجمهور. لست واثقة من أن الكثير من المشجعين يفهمون ما حدث. لم يكن الأمر عادلا. لكن ماذا يمكنني أن أفعل؟.
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