مواجهة تاريخية لعملاقي الوزن الثقيل في الرياض

تتجه أنظار العالم صوب العاصمة السعودية الرياض في 28 أكتوبر المقبل، إلى موقعة ملاكمة مثيرة بين تايسون فيوري، بطل العالم للوزن الثقيل وفرانسيس أنغانو، البطل السابق في بطولة القتال النهائي (UFC) للوزن الثقيل، في مواجهة مُثيرة بين العملاقين، تُعد من أغنى المواجهات في التاريخ لمعرفة من هو "أشرس رجل على وجه الأرض" وفقًا للقواعد الرسمية للملاكمة الاحترافية، وذلك تزامناً مع افتتاح موسم الرياض في نسخته الرابعة.

وقال تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه ورئيس موسم الرياض: موسم الرياض 2023 في نسخته الرابعة سيشهد بعد افتتاحه مباراة ملاكمة مثيرة بين بطلين، تايسون فيوري ضد فرانسيس أنغانو، ومثل هذه المواجهة ستضع معيارًا جديدًا لمثل هذا الحدث والذي يحافظ على مكانته كأحد أكثر المواسم الترفيهية المنتظرة في جميع أنحاء العالم.

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وتحتضن الرياض إحدى أكبر الفعاليات الترفيهية في العالم كل عام خلال فصل الشتاء، منذ انطلاق موسم الرياض في عام 2019.