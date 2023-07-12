اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
عبد الحكيم بوغادو

الحكومة الجزائرية توقف رئيس اتحاد السباحة

الجزائر - د ب أ
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قالت وزارة الشباب والرياضة الجزائرية، مساء الثلاثاء، إن الوزير عبد الرحمن حماد قرر إيقاف عبد الحكيم بوغادو، رئيس الاتحاد الجزائري للألعاب المائية (السباحة) من كل أنشطة الحركة الرياضية بصفة مؤقتة، على خلفية تصريحاته الأخيرة لوسائل الإعلام.

وأوضحت الوزارة في بيان أن قضية بوغادو، ستعرض على لجنة أخلاقيات اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.

مادة اعلانية

وشهدت منافسات السباحة لدورة الألعاب العربية التي تستضيفها الجزائر حتى السبت المقبل، سجالا إعلاميا بين بوغادو من جهة، والسباح المتألق جواد سيود، ووالده من جهة ثانية، بشأن طريقة تعامل الاتحاد الجزائري مع السباحين والتكفل بهم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بنس يخرج عن صمته ويهاجم ترمب.. ماذا قال؟ بنس يخرج عن صمته ويهاجم ترمب.. ماذا قال؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط