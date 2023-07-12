الحكومة الجزائرية توقف رئيس اتحاد السباحة

قالت وزارة الشباب والرياضة الجزائرية، مساء الثلاثاء، إن الوزير عبد الرحمن حماد قرر إيقاف عبد الحكيم بوغادو، رئيس الاتحاد الجزائري للألعاب المائية (السباحة) من كل أنشطة الحركة الرياضية بصفة مؤقتة، على خلفية تصريحاته الأخيرة لوسائل الإعلام.

وأوضحت الوزارة في بيان أن قضية بوغادو، ستعرض على لجنة أخلاقيات اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.

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وشهدت منافسات السباحة لدورة الألعاب العربية التي تستضيفها الجزائر حتى السبت المقبل، سجالا إعلاميا بين بوغادو من جهة، والسباح المتألق جواد سيود، ووالده من جهة ثانية، بشأن طريقة تعامل الاتحاد الجزائري مع السباحين والتكفل بهم.