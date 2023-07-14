ديوكوفيتش يبلغ النهائي التاسع في ويمبلدون والـ35 القياسي بالبطولات الكبرى

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بلغ حامل اللقب الصربي نوفاك ديوكوفيتش المباراة النهائية في ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، للمرة التاسعة في مسيرته الزاخرة، بعد فوزه يوم الجمعة على الإيطالي الشاب يانيك سينر بثلاث مجموعات نظيفة 6-3 و6-4 و7-6 (7-4).
ديوكوفيتش (36 عاماً) الذي حقق رقماً قياسياً ببلوغه النهائي الـ35 في البطولات الكبرى، قدّم أسلوب لعب قتالياً وصموداً ذهنياً لافتاً، في سعيه لمعادلة الرقم القياسي وإحراز لقبه الثامن في ويمبلدون، عندما يلاقي الأحد الفائز بين الإسباني كارلوس ألكاراز الأول عالمياً والروسي دانييل مدفيديف الثالث.
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