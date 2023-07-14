عودة الجولة الثالثة من سلسلة بطولات أرامكو لفرق الغولف

يستعد ملعب نادي سنتورين للغولف لاستقبال الجولة الثالثة من سلسلة بطولات أرامكو للفرق في منافسات البطولة التي تجمع أكبر محترفات اللعبة حول العالم خلال الفترة بين الـ 14 والـ 16 من الشهر الجاري.





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وستعود كل من الأميركية نيلي كوردا والأيرلندية ليونا ماغواير إلى ملعب سنتورين، إذ تحتل الأولى وصافة تصنيف أفضل اللاعبات في العالم كما واصلت منذ العام الماضي تقديم أداءات لافتة حيث حلت في المراكز العشرة الأولى في ست بطولات من أصل ثمانٍ شاركت في منافساتها وكان أبرزها حلولها ثالثة في بطولة شيفرون للأبطال التي تعد أولى البطولات الكبرى في الموسم الرياضي الجاري.

ومنذ العام 2019 نجحت البطلة الأولمبية كوردا ابنة الـ 24 عاماً في الحفاظ على ترتيبها ضمن المراكز الخمسة الأولى في تصنيف رولكس الدولي وهو ما يعزّز من مكانتها كإحدى أبرز نجمات رياضة الغولف في العالم.

وتستعد ماغواير لخوض منافسات محتدمة نظراً لمشاركة أبرز النجمات البريطانيات، وعلى رأسهن المُصنفة التاسعة عالمياً جورجيا هول والمُصنفة الـ 23 تشارلي هال والمُدافعة عن اللقب برونت لو التي أبهرت الجماهير بعد نجاحها في حسم منافسات الموسم الماضي على الملعب ذاته بالوصول إلى الحفرة الأخيرة بضربة دون المعدل من على بُعد 55 ياردة.

وستبحث ماغواير عن تقديم نفسها بصورة تعكس حقيقة المستويات اللافتة التي قدمتها على مدار العام 2022 حيث حفرت اسمها في تاريخ رياضة الغولف كأول أيرلندية تنجح في خطف لقب ضمن منافسات الجولة الأوروبية إثر فوزها ببطولة درايف أون لكن ابنة الـ 28 عاماً لم تكتف بذلك حيث عادت إلى تحقيق أفضل مراكزها في البطولات الكبرى حين حلت رابعة في ترتيب بطولة أي آي جي المفتوحة للسيدات قبل أن تنهي الموسم بتحقيق المركز الثاني في منافسات بطولة جولة سي إم آي.

وتبلغ سلسلة بطولات أرامكو للفرق منتصف رحلتها في العاصمة البريطانية عبر الجولة الثالثة، قبل أن تنتقل في رابع جولاتها إلى هونغ كونغ خلال الفترة بين الـ 6 والـ 8 من أكتوبر المقبل ومنها إلى الجولة الأخيرة والمنتظرة في الرياض خلال الفترة بين الـ 27 والـ 29 من الشهر ذاته.