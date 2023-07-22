طارق حامدي يتوج بذهبية بطولة آسيا 19 للكبار

توج لاعب الكاراتيه طارق حامدي بالميدالية الذهبية في بطولة آسيا 19 للكبار في ماليزيا بعد فوزه على الإيراني ساجاد غانجزاده في النهائي.

وكان هذا اللقاء هو الثاني بين حامدي وساجاد إذ التقيا في نهائي أولمبياد طوكيو 2020 قبل عامين في رياضة الكاراتيه "كوميتيه" +75 كلغ وحقق حينها الميدالية الفضية.

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حقق حامدي، 24 عاما، عددا من الإنجازات خلال الأعوام الماضية منها ذهبية البطولات الآسيوية في كازاخستان في 2017 لـ+84 كلغ وبرونزية في الأردن في عام 2018 وبرونزية دورة الألعاب الآسيوية في جاكرتا في العام نفسه وذهبية في 2019 ضمن البطولات الآسيوية في طشقند وفضية أولمبياد طوكيو في 2021 قبل أن يحقق ذهبيتين في كازخستان في العام نفسه وفي ألعاب التضامن الإسلامي في قونية التركية العام الماضي.