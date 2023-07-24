ميار شريف تقفز سبعة مراكز في تصنيف التنس

واصلت النجمة المصرية ميار شريف تقدمها في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات، وقفزت سبعة مراكز أخرى في نسخة التصنيف الصادرة يوم الاثنين.

وصعدت ميار شريف، التي خرجت من الدور قبل النهائي ببطولة باليرمو الإيطالية يوم السبت بالهزيمة أمام الصينية تيشينوين تشينغ، من المركز الـ 38 إلى المركز الـ 31.

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ولم تشهد المراكز العشرة الأولى في التصنيف أي تغييرات في نسخة يوم الاثنين، وقد جاء ترتيب اللاعبات كما يلي:

البولندية إيغا شفيونتيك في المركز الأول برصيد 9315 نقطة

البيلاروسية أرينا سابالينكا في المركز الثاني برصيد 8845 نقطة

الكازاخستانية إيلينا رايباكينا في المركز الثالث برصيد 5465 نقطة

الأميركية جيسيكا بيغولا في المركز الرابع برصيد 5395 نقطة

الفرنسية كارولين غارسيا في المركز الخامس برصيد 4865 نقطة

التونسية أنس جابر في المركز السادس برصيد 4846 نقطة

الأميركية كوكو غوف في المركز السابع برصيد 3390 نقطة

التشيكية بترا كفيتوفا في المركز الثامن برصيد 3341 نقطة

اليونانية ماريا ساكاري في المركز التاسع برصيد 3310 نقاط

التشيكية ماركيتا فوندروسوفا في المركز العاشر برصيد 3106 نقاط.