ميار شريف تقفز سبعة مراكز في تصنيف التنس

واصلت النجمة المصرية ميار شريف تقدمها في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات، وقفزت سبعة مراكز أخرى في نسخة التصنيف الصادرة يوم الاثنين.
وصعدت ميار شريف، التي خرجت من الدور قبل النهائي ببطولة باليرمو الإيطالية يوم السبت بالهزيمة أمام الصينية تيشينوين تشينغ، من المركز الـ 38 إلى المركز الـ 31.
ولم تشهد المراكز العشرة الأولى في التصنيف أي تغييرات في نسخة يوم الاثنين، وقد جاء ترتيب اللاعبات كما يلي:
البولندية إيغا شفيونتيك في المركز الأول برصيد 9315 نقطة
البيلاروسية أرينا سابالينكا في المركز الثاني برصيد 8845 نقطة
الكازاخستانية إيلينا رايباكينا في المركز الثالث برصيد 5465 نقطة
الأميركية جيسيكا بيغولا في المركز الرابع برصيد 5395 نقطة
الفرنسية كارولين غارسيا في المركز الخامس برصيد 4865 نقطة
التونسية أنس جابر في المركز السادس برصيد 4846 نقطة
الأميركية كوكو غوف في المركز السابع برصيد 3390 نقطة
التشيكية بترا كفيتوفا في المركز الثامن برصيد 3341 نقطة
اليونانية ماريا ساكاري في المركز التاسع برصيد 3310 نقاط
التشيكية ماركيتا فوندروسوفا في المركز العاشر برصيد 3106 نقاط.
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