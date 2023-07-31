أنس جابر تتقدم في التصنيف العالمي

تقدمت النجمة التونسية أنس جابر إلى المركز الخامس في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات في نسخته الصادرة يوم الاثنين على حساب الفرنسية كارولين غارسيا التي تراجعت إلى المركز السادس.
ولم تشهد نسخة التصنيف الصادرة الاثنين أي تغييرات أخرى في المراكز العشرة الأولى مقارنة بالنسخة السابقة.
وواصلت النجمة البولندية إيغا شفيونتيك، المتوجة يوم الأحد بلقب بطولة وارسو في بلادها على حساب الألمانية لورا سيجموند، تربعها في صدارة التصنيف أمام البيلاروسية أرينا سابالينكا صاحبة المركز الثاني.
وقفزت الإيطالية إليزابيتا كوتشياريتو، المتوجة يوم الأحد بلقب بطولة لوزان السويسرية، 12 مركزا لتحتل المركز الـ 30.
وجاء ترتيب اللاعبات في المراكز العشرة الأولى بنسخة التصنيف العالمي الصادرة يوم الاثنين 31 يوليو 2023 كما يلي:
البولندية إيغا شفيونتيك في المركز الأول برصيد 9490 نقطة
البيلاروسية أرينا سابالينكا في المركز الثاني برصيد 8845 نقطة
الكازاخستانية إيلينا رايباكينا في المركز الثالث برصيد 5465 نقطة
الأميركية جيسيكا بيغولا في المركز الرابع برصيد 5395 نقطة
التونسية أنس جابر في المركز الخامس برصيد 4846 نقطة
الفرنسية كارولين غارسيا في المركز السادس برصيد 4685 نقطة
الأميركية كوكو جوف في المركز السابع برصيد 3390 نقطة
التشيكية بترا كفيتوفا في المركز الثامن برصيد 3341 نقطة
اليونانية ماريا ساكاري في المركز التاسع برصيد 3310 نقاط
التشيكية ماركيتا فوندروسوفا في المركز العاشر برصيد 3106 نقاط.
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