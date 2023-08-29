نجمة التنس سليمة صفر تكشف: مدربي اغتصبني مرات عديدة

قالت نجمة التنس التونسية السابقة سليمة صفر في تصريحات مثيرة لصحيفة "ليكيب" الفرنسية إنها تعرضت إلى التحرش والاغتصاب في مرات متكررة من قبل مدربها القابع اليوم في السجن في قضايا اغتصاب اللاعبة "ريغي دي كاماري".

وقالت النجمة إنها لا تنوي من وراء اعترافاتها إثارة دعوى قضائية ضد مدربها السابق، ولكن بسبب استمرار الكثير من الانتهاكات بحق ضحايا العنف الجنسي.

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وصرحت صفر "46 عاما" والتي صنفت كأول لاعبة عربية ضمن أفضل 100 لاعبة، أن أولى عمليات التحرش والاغتصاب بحقها بدأت وهي في سن 12 عاما عندما التحقت بمركز التدريب في مدينة بياريتز جنوب غربي فرنسا واستمرت لثلاث سنوات.