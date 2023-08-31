أميركا المفتوحة: ديوكوفيتش إلى الدور الثالث.. وخروج مفاجئ لتسيتسيباس

تأهلت البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة أولى عالميا والأميركية الشابة كوكو غوف إلى الدور الثالث في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة لكرة المضرب، آخر البطولات الأربع الكبرى ضمن غراند سلام لكرة المضرب يوم الأربعاء، في حين حقق الصربي نوفاك ديوكوفيتش فوزا سهلا على الإسباني برنابيه زاباتا ميراييس وخرج اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس بشكل مفاجىء أمام لاعب سويسري مغمور.

وتغلبت شفيونتيك على الأسترالية داريا سافي 6-3 و6-4 والثانية على المراهقة الروسية ميرا أندرييفا 6-3 و6-2.

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وتسعى شفيونتيك (22 عاماً) الى أن تصبح اول لاعبة تدافع عن لقبها بنجاح في البطولة الأميركية منذ أن حققت صاحبة الأرض سيرينا وليامز ثلاثة ألقاب تواليا من 2012 الى 2014. كما ترغب في إحراز لقبها الكبير الخامس في بطولات الغراند سلام بعد بطولتي رولان غاروس الفرنسية (2020 و2022 و2023) وفلاشينغ ميدوز العام الماضي.

واحتاجت شفيونتيك إلى ساعة و33 دقيقة للخروج فائزة حيث تلتقي في الدور التالي مع السلوفينية كايا يوفان.

وعلى الرغم من النتيجة السهلة نسبيا من ناحية الأرقام، فان شفيونتيك خسرت إرسالها ثلاث مرات خلال المباراة (مرتان في المجموعة الاولى ومرة واحدة في الثانية).

وقالت شفيونتيك "لم يكن الامر سهلا، لان ايقاع المباراة كان غريبا بعض الشيء. لكني سعيدة لأني حافظت على قتاليتي لبلوغ الدور الثالث".

أما بالنسبة إلى غوف، فقد تغلبت على المراهقة الروسية ميرا أندرييفا 6-3 و6-2. وبعد مواجهة افتتاحية صعبة أمام الألمانية المخضرمة لورا سيغموند، تفوقت الاميركية التي تبلغ 19 عاماً على أندرييفا ابنة الـ 16 عاماً، وهي أصغر لاعبة في البطولة، لتحقق فوزها الثالث عشر في 14 مباراة منذ خسارتها في الدور الأول لبطولة ويمبلدون الإنجليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى.

وكانت غوف تغلبت على أندرييفا في بطولة رولان غاروس الفرنسية في ثلاث مجموعات في يونيو الماضي. وقالت غوف "تعلمت أن أكون عدوانية لأنه إذا أعطيتها شيئا فسوف تستغله".

واضافت "لقد قمت بعمل جيد اليوم" مشيدة بمنافستها بقولها "أمامها مستقبل عظيم، أعتقد أنها ستعود إلى هذه الملاعب مرات عدة".

وتلتقي غوف المصنفة سادسة، واحدى اللاعبات المرشحات للمنافسة على اللقب لا سيما بعد تتويجها بدورتي واشنطن وسينسيناتي بفوزها على شفوينتيك في نصف نهائي الدورة الاخيرة، مع البلجيكية إيليز ميرتنس الفائزة على الاميركية دانييل كولينز 3-6 و7-6 (9-7) و6-1.

وفي فئة الرجال، تابع ديوكوفيتش الذي استعاد المركز الاول في التصنيف العالمي من الاسباني كارلوس ألكاراس بمجرد فوزه في مباراته الافتتاحية في هذه البطولة، عروضه القوية وتغلب بسهولة على مواطن الأخير برنابيه تساباتا ميراليس 6-4 و6-1 و6-1.

واحتاج الصربي الساعي الى احراز لقبه الرابع والعشرين في البطولات الكبرى الى ساعة و59 دقيقة فقط ليخرج فائزا. ويلتقي ديوكوفيتش في الدور التالي مع مواطنه لاسلو دييري الفائز على الفرنسي هوغو غاستون 6-1 و6-2 و6-3. وقال ديوكوفيتش "المجموعة الاولى كانت معقدة بعض الشيء لأن الطقس حار جدا ورطب".

وتابع "لم ابدأ المباراة بشكل جيد لكني رفعت من مستواي في المجموعتين الثانية والثالثة".

ويعود ديوكوفيتش للمشاركة في فلاشينغ ميدوز بعد غياب سنتين عقب حرمان النجم البالغ 36 عاماً من الدخول إلى الولايات المتحدة في رفضه تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وتعرض اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف سابعا إلى خسارة مفاجئة على يد السويسري المغمور دومينيك ستريكر المصنف 128 عالميا والمتأهل من التصفيات في مباراة ماراثونية استمرت اربع ساعات واربع دقائق وحسمها الفائز 7-5 و6-7 (2-7) و6-7 (5-7) و7-6 (8-6) و6-3.

وفشل تسيتسيباس في تخطي حاجز الدور الثالث من فلاشينغ ميدوز في ست مشاركات له حتى الان.

وقال ستريكر "لا أدري كيف خرجت فائزا لكن هذا الامر حصل. لا أجد الكلمات المناسبة لكي اعبر عما يختلجني من مشاعر".