استئصال كلية لاعب كرة سلة بعد إصابته أمام جنوب السودان

أجرى اللاعب الصربي بوريتسا سيمانيتش جراحة لاستئصال كليته، بعد إصابة تعرّض لها خلال مواجهة منتخب جنوب السودان في كأس العالم لكرة السلة.

وخضع سيمانيتش للجراحة في أحد مستشفيات العاصمة الفلبينية مانيلا، بعدما أصيب بضربة مرفق من لاعب من منتخب جنوب السودان خلال مباراة في دور المجموعات في 30 أغسطس.

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وقال المنتخب الصربي الاثنين إن المضاعفات الناجمة عن الجراحة الأولى دفعته إلى إجراء عملية جراحية أخرى في 3 سبتمبر، عندما استؤصلت إحدى كليتيه.

ووقعت الإصابة قبيل نهاية مباراة صربيا في الدور الأول أمام جنوب السودان، عندما كان سيمانيتش يدافع ضد لاعب الخصم نوني أوموت تحت سلة منتخب بلاده، إذ ضرب الأخير الأول ما جعله يصرخ من الألم ويخرج على الفور.



ويلعب سيمانيتش البالغ من العمر 25 عاماً مع نادي سرقسطة الإسباني.