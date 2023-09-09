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سبق له الفوز بها 3 مرات

ديوكوفيتش يهزم شيلتون ويبلغ نهائي "أميركا المفتوحة" للمرة العاشرة

نيويورك - فرانس برس
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بلغ الصربي نوفاك ديوكوفيتش المباراة النهائية لبطولة فلاشينغ ميدوز، رابعة البطولات الأربع الكبرى ضمن الغراند سلام في كرة المضرب، للمرة العاشرة في مسيرته بفوزه على الأميركي بن شيلتون 6-3 و6-2 و7-6 (7-4).

ويلتقي ديوكوفيتش (36 عاماً) في المباراة النهائية مع الفائز من مباراة الإسباني كارلوس ألكاراز أو الروسي دانييل مدفيديف.

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ويسعى الصربي إلى احراز لقبه الرابع في نيويورك، والـ 24 في البطولات الكبرى ومعادلة الرقم القياسي في الفئتين (رجال وسيدات) المسجل باسم الأسترالية مارغريت كورت.

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