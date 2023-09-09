ديوكوفيتش يهزم شيلتون ويبلغ نهائي "أميركا المفتوحة" للمرة العاشرة

بلغ الصربي نوفاك ديوكوفيتش المباراة النهائية لبطولة فلاشينغ ميدوز، رابعة البطولات الأربع الكبرى ضمن الغراند سلام في كرة المضرب، للمرة العاشرة في مسيرته بفوزه على الأميركي بن شيلتون 6-3 و6-2 و7-6 (7-4).

ويلتقي ديوكوفيتش (36 عاماً) في المباراة النهائية مع الفائز من مباراة الإسباني كارلوس ألكاراز أو الروسي دانييل مدفيديف.

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ويسعى الصربي إلى احراز لقبه الرابع في نيويورك، والـ 24 في البطولات الكبرى ومعادلة الرقم القياسي في الفئتين (رجال وسيدات) المسجل باسم الأسترالية مارغريت كورت.