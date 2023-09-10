غوف تقلب الطاولة على سابالينكا وتحرز أول "غراند سلام" في مسيرتها

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قلبت الأميركية كوكو غوف المصنفة سادسة عالميا الطاولة على البيلاروسية ارينا سابالينكا الثانية عندما تغلب عليها 2-6 و6-3 و6-2 يوم السبت في المباراة النهائية لبطولة الولايات المتحدة، آخر البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، وتوجت بأول لقب كبير في مسيرتها الاحترافية.
واحتاجت غوف البالغة من العمر 19 عاما الى ساعتين وست دقائق لتحقيق فوزها الرابع على سابالينكا في ست مواجهات بينهما وأحرزت لقبها الكبير الأول في ثاني نهائي بعدما خسرن رولان غاروس عام 2022.
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