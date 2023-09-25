المصرية سمر حمزة تتصدر التصنيف العالمي للمصارعة

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واصلت المصارعة المصرية سمر حمزة تصدرها للتصنيف العالمي والذي أعلنه الاتحاد الدولي للمصارعة، يوم الأثنين.
وذكر المركز الإعلامي للإتحاد المصري للمصارعة أن حمزة احتلت المركز الأول عالميا في منافسات وزن 76 كجم ، برصيد 77800 نقطة متقدمة على اليابانية يوكا كاغامي والتي جاءت في المركز الثاني بمجموع نقاط 76000 وجاءت في المركز الثالث ميديت كيزي لاعبة قرغيزستان برصيد نقاط 72600 .
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وحافظت اللاعبة المصرية على تصدرها رغم خسارتها في بطولة العالم للمصارعة والتي أقيمت بصربيا في سبتمبر الجاري، حيث ودعت المنافسات من الدور ربع النهائي بعد الخسارة أمام لاعبة كولومبيا.
وكانت سمر حمزة قد توجت بالميدالية الذهبية، بمنافسات وزن 76 كجم، فى البطولة الإفريقية للمصارعة والتي استضافتها تونس خلال الفترة من 15 إلى 20 مايو الماضي.
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