الخميس.. انطلاق الحفل 49 لموسم سباقات الطائف

شهد ميدان الملك خالد بالطائف، الأسبوع المقبل، منافسات الأيام السباقية الثلاث للحفلات 49 و50 و51 والذي تبلغ ذروته تنافسيا يوم السبت المقبل في الشوطين المخصصة للمبيع من الأمهار والمهرات في مزاد العام الماضي 2022.

وكان المهر الكويت توج في العام الماضي فائزا بالشوط المخصص لمهور السنتين والذي كان يشرف عليه المدرب بدن السبيعي وانتقلت ملكيته بعد الفوز من المالك دخيل مانع الرويس إلى اسطبلات عذبة.

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وفازت في شوط المهرات العام الماضي الفرس وحش المحمدية المملوكة لإسطبل الأمير محمد بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز .

وسيستهل الأسبوع السابع عشر ما قبل الأخير في روزنامة سباقات المصيف 2023 بحفل يوم الخميس والذي تبلغ قيمة جوائزه المالية 238 ألف ريال، وستقام فيه 9 أشواط، وسيكون الشوط الخامس لخامس للخيل الرابحة من 1 إلى 3 إنتصارات لعمر الثلاث سنوات الأهم بجائزة مالية قدرها 47 ألف ريال ويبرز في هذا الشوط عدة أسماء منها يماري ومقام البدر.

وتنطلق سباقات الحفل الخمسون يوم الجمعة بنفس عدد الأشواط التسعة وبجوائز مالية تبلغ 855 ألف ريال وأبرزها الشوط التاسع "كأس المصيف: وهو شوط مفتوح الدرجات لخيل الأربع سنوات فأكثر على مسافة ألفي متر والبالغة جائزته المالية 150 الف ريال بتواجد مجموعة من أقوى الخيل في هذه الفئة في مقدمتهم "ما يهمه"و "بدر العلياء" و"اخو مباري و"احرص ".

وتختتم سباقات الأسبوع بالحفل 51 بإقامة تسعة سباقات كذلك بمجموع جوائز مالية تصل إلى مليون و740 ألف ريال، وهو يوم مرتقب لأنه اختبار لجودة الإنتاج ويعكس مدى تطور صناعة الاستيلاد والاستقطاب من قبل المنتجين والملاك إذ يضم سباقين مهمين تتمثل في مساهمة نادي سباقات الخيل للخيل المباعة في مزاد 2022 بجائزتيهما المالية الكبيرة إذ تبلغ جائزة الشوطين مليون ريال مقسمة عليهما بالتساوي .

وستكون برز سباقات يوم الجمعة الشوط السادس تحدي نادي سباقات الخيل للخيل البالغة ثلاث سنوات فأكثر وهو شوط مفتوح الدرجات على مسافة الميل ألف و600 مترا وجائزته 150 الف ريال وبتواجد أسماء قوية يتقدمهم "سودد" و"متباين" و"مفروض" و"ذو الأطلال".

وسيقام الشوط السابع على مسافة الميل وربع الميل "ألفي متر" على جائزة نادي سباقات الخيل التقديرية بجائزة مالية تبلغ 130 ألف ريال للخيل بعمر الثلاث سنين فأكثر بمشاركة متعددة من مجموعة من الأبطال ويضم كل من الأسماء التالية "أبو النواميس"، "ابن لعبون"، "انتجين".

وسكون الشوط الثامن وهو شوط مساهمة نادي سباقات الخيل للمهرات عمر السنتين على مسافة ألف و400 ويضم مجموعة من الأفراس تتنافس على جائزة قدرها خمسمائة ألف ريال ويبرز منهن كل من "سينار" "تشوق" و"العين" و"نايا" و"ناوره".

وسيكون الشوط التاسع والختامي للأسبوع وهو مماثل في درجته وفئته للشوط الثامن ولكنه مخصص للأمهار عمر السنتين بجائزة مالية تبلغ خمسمائة ألف ريال على مسافة ألف و400 متر وبتواجد مجموعة من أمهار السنتين يتقدمهم كأبرز الأسماء "بريق الفوز" و "بشت الحاكم" و"ادهاري" و"يبري".