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الصورة الترويجية للنزال

"Kingdom Arena" يستضيف نزال أوسيك وفيوري في موسم الرياض

العربية.نت
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أعلن تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه يوم الجمعة إقامة نزال بين الملاكم البريطاني تايسون فيوري، والأوكراني أولكساندر أوسيك من دون الكشف عن الموعد.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه: هذا النزال كان الجميع ينتظره لفترة من الوقت والآن سيقام أخيرا، بطلان للوزن الثقيل في الملاكمة يتواجهان في الحلبة، سيكون نزال في عالم الملاكمة، العالم سيشاهده ونحن فخورون بأن نكون المستضيف لهذا النزال المنتظر في النسخة الرابعة لموسم الرياض. نريد أن نؤدي على أكمل وجه وأن تكون على قدر التطلعات المحيطة بهذا الحدث بأن نمنح جميع زائري الرياض أفضل تجربة متعلقة بالملاكمة.

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وأعلن في وقت سابق إقامة نزال بين البريطاني تايسون فيوري والفرنسي فرانسيس نغانو بالتزامن مع افتتاح موسم الرياض في 28 أكتوبر المقبل.

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