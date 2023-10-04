اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
F7lVZPSWcAAXG-z
الفريق السعودي أنهى المنافسة دون أخطاء

فوز فرسان السعودية بذهبية قفز الحواجز في دورة الألعاب الآسيوية

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

فازت السعودية بذهبية قفز الحواجز للفرق ضمن منافسات الفروسية في دورة الألعاب الآسيوية المقامة في هانغتشو الصينية، يوم الأربعاء.

وتصدر الفريق السعودي المنافسات دون أخطاء بينما حل فرسان قطر في المركز الثاني ليحصلوا على الفضية، بينما نالت الإمارات البرونزية في اكتساح عربي لمنصة التتويج.

مادة اعلانية
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مئات المهاجرين يناشدون السلطات التونسية: اتركوا لنا البحر مئات المهاجرين يناشدون السلطات التونسية: اتركوا لنا البحر
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط