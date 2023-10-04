فوز فرسان السعودية بذهبية قفز الحواجز في دورة الألعاب الآسيوية

فازت السعودية بذهبية قفز الحواجز للفرق ضمن منافسات الفروسية في دورة الألعاب الآسيوية المقامة في هانغتشو الصينية، يوم الأربعاء.



وتصدر الفريق السعودي المنافسات دون أخطاء بينما حل فرسان قطر في المركز الثاني ليحصلوا على الفضية، بينما نالت الإمارات البرونزية في اكتساح عربي لمنصة التتويج.

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