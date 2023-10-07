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السعودي عمر ندا يتوج ببرونزية الجيوجيتسو في هانغتشو 2022

العربية.نت
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حقق عمر ندا لاعب المنتخب السعودي للجوجيتسو، 18 عاماً، الميدالية البرونزية لوزن تحت 85 كغم رافعًا الرصيد السعودي إلى 10 ميداليات (4 ذهبيات، وفضيتين، وأربع برونزيات) يوم السبت في ختام الشمراكة السعودية ضمن دورة الألعاب الآسيوية في هانغتشو التي تختتم يوم الأحد.

وفاز ندا الذي يعد أصغر رياضي بالبعثة السعودية المشاركة في هانغتشو بالبرونزية، بانتصاره على نظيره القيرغيزستاني "عبدالرحمن حاج" في لقاء المركزين الثالث والرابع بالأفضلية.

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وافتتح ندا مشواره مع البرونزية بالفوز على المصنف 40 عالميًّا الطاجكستاني رحيم خودوف 12- 0 في دور الـ32، ليكسب الكازاخستاني رسلان إسرائيلوف في دور ثمن النهائي 3- 0.

وفي دور الثمانية فاز ندا" على القيرغيزستاني رسلان ساجديف بالأفضلية بعد نهاية لقاءهما بنتيجة 0-0، ليتأهل لنصف النهائي ويخسر أمام الإماراتي فيصل الكتبي 0- 2.

وحققت السعودية 10 ميداليات في دورة الألعاب الآسيوية الحالية في هانغتشو 2022 وهي 4 ذهبيات وفضيتين وأربع برونزيات.

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