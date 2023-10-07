جائزة قطر الكبرى: فيرستابن يتوج بطلاً للعالم للمرة الثالثة توالياً

توّج سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن بطلاً للعالم للفورمولا واحد للمرة الثالثة توالياً، خلال سباق السرعة (سبرينت) يوم السبت، ضمن منافسات جائزة قطر الكبرى على حلبة لوسيل الدولية.

وساهم انسحاب المكسيكي سيرخيو بيريز الذي اصطدم به الفرنسي إستيبان أوكون (ألبين)، في تتويج زميله الهولندي متصدر الترتيب والذي كان يحتاج إلى 3 نقاط فقط ليحتفظ بلقبه في الفئة الاولى.

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وكان فيرستابن يحتل المركز الثالث حين تعرض بيريز، ثاني الترتيب والسائق الوحيد الذي كان ما زال بامكانه مقارعته، للحادث، ما شرّع أمامه ابواب التتويج اذ لم يحتج لانتظار نهاية سباق السبرينت (19 لفة)، الذي انهاه ثانياً خلف الاسترالي أوسكار بياستري (ماكلارين)، لكي يحتفظ بلقبه حيث كان بامكانه تحقيق ذلك حتى لو انسحب قبل النهاية.

وبات فيرستابن أول سائق يفوز باللقب العالمي يوم السبت منذ البرازيلي نيلسون بيكيه الذي أحرز لقبه الثاني من ثلاثة، قبل 40 عاماً خلال جائزة جنوب إفريقيا عام 1983. قبله تمكن 4 سائقين آخرين من حسم اللقب السبت، وهم الاسطورة الارجنتيني خوان مانويل فانجيو (1955)، الأسترالي جاك برابهام (1959)، البريطاني غراهام هيل (1962) والفنلندي كيكي روزبرغ (1982).

وهيمن فيرستابن وفريقه ريد بول على البطولة هذا العام، فحقق الاول 10 انتصارات تواليا قياسية محطماً رقم الألماني سيباستيان فيتل عام 2013 مع ريد بول بالذات والذي احرز بألوانه لقب البطولة العالمية 4 مرات (2010-2013)، قبل أن يتمكن فيراري وسائقه الإسباني كارلو ساينز من وضع حد لهذه السلسلة في جائزة سنغافورة الكبرى، الجولة الخامسة عشرة.

كما أنهت الحظيرة الإيطالية سلسلة من 15 فوزاً متتالياً لريد بول في بطولة العالم امتداداً من الموسم الماضي.

وسينطلق فيرستابن، الفائز بـ 13 سباقا هذا العام والذي احتفل بعيد ميلاده الـ26 السبت الماضي، من المركز الأول في المرحلة السابعة عشرة يوم الأحد بعدما سجل أسرع توقيت في التصفيات الجمعة على حلبة لوسيل.