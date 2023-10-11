ديميتروف يقصي ألكاراز ويبلغ ربع نهائي دورة شنغهاي

وضع البلغاري غريغور ديميتروف، التاسع عشر عالمياً، حداً لهزائمه أمام الإسباني كارلوس ألكاراز الثاني وأقصاه من الدور ثمن النهائي لدورة شنغهاي لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب، بالفوز عليه 5-7 و6-2 و6-4 يوم الأربعاء.

وكانت مباراة الأربعاء المواجهة الثالثة بين ألكاراز وديميتروف هذا الموسم، وقد نجح البلغاري البالغ 32 عاماً في استعادة اعتباره من الإسباني الشاب الذي تفوق عليه في الدور الثالث لدورة مدريد لماسترز الألف وربع نهائي دورة لندن، كما فعل العام الماضي في المواجهة الأخرى بينهما حين تغلب على البلغاري في الدور الثالث لدورة باريس لماسترز الألف.

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وبذلك، أنهى ديميتروف (32 عاماً) مشوار المصنف أول في هذه الدورة عند ثمن النهائي في نتيجة مخيبة أخرى، إذ أن الإسباني قادم من خروج على يد الإيطالي يانيك سينر في الدور نصف النهائي لدورة الصين المفتوحة بعدما انتهى مشواره أيضاً عند دور الأربعة في بطولة فلاشينغ ميدوز على يد الروسي دانييل مدفيديف.

وقال البلغاري، الباحث عن لقبه الأول منذ 2017، إنه "ما زلت هنا، لن أذهب الى أي مكان"، في إشارة منه الى محاولة استعادة مستواه السابق الذي أوصله الى المركز الثالث في تصنيف رابطة المحترفين في نوفمبر 2017.

ولحق ألكاراز بكل من حامل اللقب الروسي دانييل مدفيديف المصنف ثانياً والدنماركي هولغر رونه الثالث واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الرابع والإيطالي يانيك سينر السادس والنرويجي كاسبر رود الثامن والألماني ألكسندر زفيريف التاسع الذين ودعوا الدورة باكراً أيضاً.

وكان الإسباني البالغ 20 عاماً يبحث عن لقبه السابع هذا الموسم والخروج منتصراً من أول مشاركة له في دورة شنغهاي العائدة الى الروزنامة بعدما غابت منذ 2019 بسبب تفشي فيروس كورونا، لكن مشواره توقف على يد ديميتروف في لقاء عانى منذ بدايته إذ تنازل عن إرساله في الشوط الخامس للمجموعة الأولى، مانحاً البلغاري فرصة التقدم 3-2 ثم 4-2.

لكن بطل ويمبلدون لهذا العام وفلاشينغ ميدوز 2022 رد في الشوط العاشر وأدرك التعادل 5-5 على إرسال البلغاري، ثم فاز بإرساله قبل أن ينتزع المجموعة على إرسال منافسه 7-5 بعد 52 دقيقة.

وعاد ألكاراز للتخلف مرة أخرى في المجموعة الثانية بخسارته شوط الإرسال الأول، ما تسبب بتخلفه 1-3 ثم 2-5 بعد خسارته إرساله مرة أخرى في الشوط السابع، قبل أن يحسمها ديميتروف على إرساله 6-2.

ثم استهل البلغاري المجموعة الثالثة أيضاً بانتزاع الشوط الثالث على إرسال الإسباني ليتقدم 2-1 و3-1، وكان ذلك كافياً للسير بالمجموعة الى بر الأمان وإنهائها 6-4، حاسماً المواجهة في ساعتين و10 دقائق.

ورأى البلغاري أن "المجموعة الثالثة كانت بمثابة مطاردة بين القط والفأرة. كنت أعلم أنه يتوجب علي الضغط عليه بشكل متواصل".

ويلتقي ديميتروف في ربع النهائي الثاني له في شنغهاي (وصل الى هذا الدور عام 2017) والسابع عشر في دورات الماسترز ألف نقطة التي أحرز فيها لقباً وحيداً عام 2017 في سينسيناتي، التشيلي نيكولاس جارّي الذي بلغ هذا الدور لأول مرة في هذه الدورات بفوزه على الأرجنتيني دييغو شفارتسمان 6-3 و5-7 و6-3.

كما بلغ الدور ذاته وللمرة الثانية فقط في تاريخ مشاركاته في دورات الماسترز الألف نقطة، الفرنسي أوغو أومبير بفوزه على الأميركي دجاي دجاي وولف بسهولة تامة 6-1 و6-2، ليواجه الفائز من لقاء الروسي أندري روبليف الخامس والأميركي الآخر تومي بول الثاني عشر.