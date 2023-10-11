نادال يعود إلى الملاعب في أستراليا المفتوحة

سيعود نجم كرة المضرب الإسباني المخضرم رافايل نادال إلى الملاعب في بطولة أستراليا المفتوحة 2024، بحسب ما كشف المنظّمون يوم الأربعاء، بعد عام من تعرضه لإصابة قوية في وركه في الحدث عينه.

ولم يلعب نادال صاحب 22 لقبا كبيرا منذ خسارته أمام الأميركي ماكنزي ماكدونالد في الدوري الثاني من بطولة أستراليا المفتوحة في يناير الماضي.

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وخضع ابن السابعة والثلاثين لعمليتين جراحيتين خلال عملية تعافيه الطويلة، وصرح في مايو الماضي، أنه يريد اتخاذ قسط من الراحة لمحاولة العودة أقوى مما كان.

وقال مدير بطولة أستراليا المفتوحة كريغ تايلي بان نادال والأسترالي نيك كيريوس سيعودان الى الملاعب في بطولة استراليا المفتوحة في يناير المقبل.

وقال تايلي في بيان "بطلنا عام 2022 رافايل نادال يبذل جهودا شاقة خلال عملية تعافيه طوال هذا العام. لطالما يقدم أفضل عروضه في ملبورن ولا أحد يشك في قدرته على التنافس".

وتابع "انا على تواصل مع فريقه وقد عاد الان الى الملاعب ويتطلع قدما للعودة الى ملبورن في يناير".

وكان نادال الفائز ببطولة رولان غاروس 14 مرة المح في سبتمبر الماضي إلى امكانية ان يكون عام 2024 الاخير له في الملاعب وقال "الماتادور" لقناة موفيستار "قلت إن عام 2024 ربما يكون عامي الأخير، أكرر ذلك، لكن لا يمكنني تأكيد ذلك بنسبة 100 في المئة لأنني لا أعرف".

ويأمل منظمو بطولة استراليا، اولى البطولات الاربع الكبرى ضمن الغراند سلام، ان يستطيع نادال منافسة الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف اول عالميا والمهيمن على البطولة الاسترالية مع 10 ألقاب، آخرها مطلع العام الحالي.

كما يشكل كيريوس خطرا محتملا على ديوكوفيتش بعد خضوعه لعملية جراحية في ركبته هذا العام.