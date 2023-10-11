نزالات UFC في موسم الرياض

أعلن تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه استضافة موسم الرياض تحديات UFC Fight Night بالتعاون مع UFC، المنظمة الرائدة في العالم لفنون القتال المختلطة "MMA"، يوم السبت الثاني من مارس 2024.

ويضم الحدث مجموعة متنوعة من اللاعبين البارزين والمعروفين عالميًا في بطولات UFC حيث سيعلن الرئيس التنفيذي لـ UFC دانا وايت عن الرياضيين المشاركين في الفعالية خلال الأشهر المقبلة.

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وتم توقيع اتفاقية هذا الحدث بحضور تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه وديف لويس نائب الرئيس الأعلى للفعاليات والتشغيل للشؤون الحكومية والتنظيمية لمنظمة UFC.

وسينطلق موسم الرياض بنسخته الرابعة نهاية الشهر الجاري لتجربة آلاف الحفلات الموسيقية والمعارض وتجارب تناول الطعام، وغيرها من الفعاليات الترفيهية الفريدة التي يشارك فيها نخبة من المشاهير والعلامات التجارية البارزة.