ديمتروف وروبليف يكملان عقد نصف نهائي دورة شنغهاي

أكمل البلغاري غريغور ديميتروف والروسي أندري روبليف المصنفان الثامن عشر وخامسا تواليا عقد المتأهلين إلى الدور نصف نهائي لدورة شنغهاي لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب بفوز الأول على التشيلي نيكولاس جارِّي 7-6 (7-2) و6-4، والثاني على الفرنسي أوغو أومبير 6-2 و6-3.

وكان البولندي هوبرت هوركاش، السادس عشر، والأميركي سيباستيان كوردا أول المتأهلين الخميس، بفوز الأول على المجري فابيان ماروتشان 4-6 و6-1 و6-3، والثاني على مواطنه بن شيلتون 6-7 (12/10) و6-2 و7-6 (6/8).

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في المباراة الأولى، واصل ديميتروف المصنف تاسعا عشر عالميا سعيه للظفر بلقبه الاول منذ 6 أعوام، عندما فك عقدة جارِّي وألحق به الخسارة الاولى في ثلاث مواجهات بينهما.

وثأر ديميتروف لخسارته أمام التشيلي في ثمن نهائي دورة برشلونة الاسبانية عام 2019 ونهائي دورة جنيف هذا العام.

وتساوت الكفة بين اللاعبين في المجموعة الاولى، قبل أن يفرض ديميتروف تفوقه أمام المصنف 22 في الشوط الفاصل، بتقدمه 5-1 ثم 6-2.

وحسم البلغاري البالغ 32 عاماً والذي يبحث عن لقبه الاول في دورات المحترفين (ايه تي بي) منذ فوزه ببطولة الماسترز الختامية التي تجمع أفضل ثمانية لاعبين في العالم في عام 2017، الشوط الفاصل في المجموعة بعد كرة من خارِّي في الشباك.

وكسر ديميتروف الذي فجّر مفاجأة من العيار الثقيل باقصائه الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف أول في الدورة، في ثمن النهائي، في الشوط السابع من المجموعة الثانية، في حين طلب وقتاً مستقطعاً طبياً لمعالجة كتفه الأيمن.

وتابع البلغاري تقدمه حاسما المجموعة فالمباراة بعد ساعة و39 دقيقة.

وفي الثانية، احتاج روبليف الى ساعة و30 دقيقة للتخلص من عقبة أومبير بالفوز عليه 6-2 و6-3.

وهو الفوز الثالث لروبليف على أومبير في خمس مواجهات بينهما حتى الآن.

وكسر روبليف إرسال الفرنسي في الشوطين الثالث والخامس وحسم المجموعة الاولى في صالحه 6-2.

وفعلها الروسي في الشوط الثالث أيضا للمجموعة الثالثة وتقدم 2-1 لكن الفرنسي رد التحية مباشرة مدركا التعادل الذي استمر حتى الشوط السادس 3-3 قبل أن ينجح روبليف في كسر إرسال أومبير في الشوطين السابع والتاسع وينهيها في صالحه 6-3.

ويُعتبر روبليف، المصنف سابعاً عالمياً، اللاعب الوحيد بين العشرة الاوائل الذي ما زال ينافس في دورة شنغهاي بعد مفاجآت عدة ادت إلى خروج ابرز المصنفين العالميين في مقدمتهم الاسباني كارلوس ألكاراز والروسي دانييل مدفيديف حامل اللقب.

وستكون المواجهة بين روبليف وديميتروف غدا هي السابعة حيث يتقاسمان الفوز في المباريات الست السابقة آخرها في ثمن نهائي دورة فيينا العام الماضي عندما فاز البلغاري 6-3 و6-4 وثأر لخسارته امام الروسي 5-7 و2-6 في ربع نهائي دورة إنديان ويلز الأميركية في العام ذاته.

في المقابل، سيلتقي هوركاتش وكوردا للمرة الثالثة بعد الاولى في نهائي دورة ديلراي بيتش الأميركية عام 2021 عندما فاز المجري 6-3 و6-3، والثانية في ثمن نهائي بطولة استراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، مطلع العام الحالي عندما فاز الأميركي، نجل اللاعب التشيكي السابق بيتر كوردا، 3-6 و6-3 و6-2 و1-6 و7-6 (9-7).