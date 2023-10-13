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ستقام عدة نزالات قبل مواجهة فيوري ونغانو

واردلي يواجه أديلي في نزالات Undercard بموسم الرياض

العربية.نت
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سيقام نزال الملاكمة للوزن الثقيل بين الملاكم فابيو واردلي وديفيد أديلي ضمن نزالات Undercard التي تسبق نزال المباراة التاريخية المنتظرة بين تايسون فيوري وفرانسيس نغانو خلال فعاليات افتتاح موسم الرياض 2023.

وسيدافع واردلي عن لقبه في بطولة بريطانيا للملاكمة في الوزن الثقيل كما سيتولى مجلس مراقبة الملاكمة البريطاني (BBoC) تنظيم الحدث من البداية إلى النهاية.

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يأتي النزال ضمن سلسلة نزالات Undercard الممهدة لحفل افتتاح موسم الرياض 2023.

وستكون نزالات نجوم الملاكمة المشاركون في Undercard كالتالي:

فابيو واردلي في مواجهة ديفيد اديلي

جوزيف باركر في مواجهة سايمون كين

كارلوس تاكام في مواجهة مارتن باكولي

أرسلانبيك مخمدوف في مواجهة أنتوني رايت

موسيس إيتاوما في مواجهة استيفان بيرناث

جاك ماكغان في مواجهة السبياد دوران

تأتي نزالات Undercard كتمهيد لنزال "أشرس رجل على وجه الأرض" المرتقب الذي يجمع اسمين من أشهر وأقوى الأسماء في عالم الملاكمة والفنون القتالية تايسون فيوري وفرانسيس نغانو ضمن نزال حزام موسم الرياض، أحد أكبر النزالات في العالم ومفاجأة حفل افتتاح موسم الرياض.

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