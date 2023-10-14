روبليف يهزم ديميتروف ويتأهل لمواجهة هوركاتش في نهائي بطولة شنغهاي

تغلب الروسي أندريه روبليف على غريغور ديميتروف 7-6 و6-3 في قبل نهائي بطولة شنغهاي للأساتذة للتنس يوم السبت ليلتقي في النهائي مع هوبرت هوركاتش الذي تفوق على سيباستيان كوردا.
واحتاج روبليف، المصنف الخامس، إلى إنقاذ نقطة للفوز بالمجموعة قبل حسمها في 76 دقيقة بشوط فاصل أمام صديقه المقرب.
وقال روبليف "ليس من السهل الفوز بالمباريات أمام أصدقائك لأن شعورك يكون متضارب. تشعر بالحزن لكنك في نفس الوقت تريد الفوز. إنها مشاعر مختلطة".
وأطاح ديميتروف بالمصنف الأول كارلوس ألكاراز في وقت سابق من البطولة وكسر اللاعب البلغاري إرسال منافسه في بداية المجموعة الثانية ليتقدم 2-صفر على روبليف.
وبدا روبليف في مشكلة عندما تقدم ديميتروف 2-1 في الأشواط و40-15 والإرسال معه، لكن اللاعب الروسي تعافى ليفوز بالشوط وسيطر على المباراة بعد ذلك.
ويمكن أن يتقدم روبليف للمركز الرابع في تصنيف اللاعبين المحترفين ،أعلى تصنيف وصل له على الإطلاق، في حال فوزه بالبطولة لكن عليه أولا التغلب على هوركاتش صاحب ضربات الإرسال القوية.
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