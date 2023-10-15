الأميركي كيبكا ينتزع صدارة الأفراد في ليف غولف جدة

تمكن الأميركي بروكس كيبكا من انتزاع صدارة ترتيب الأفراد في بطولة ليف غولف جدة المقدمة من روشن في يومها الثاني، بعد أن قدم أداءً مميزًا نجح من خلاله في تسجيل 8 ضربات تحت المعدل ليصبح مجموع نتائجه 12 ضربة تحت المعدل وبفارق 3 ضربات عن أقرب منافس.

وشهد ملعب نادي رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية منافسة قوية في جانبي الأفراد والفرق مع اقتراب تحديد الفائز باللقب العام في منافسات الأفراد ضمن دوري ليف غولف لعام 2023، والفائزين بلقب بطولة ليف غولف جدة، بالإضافة إلى تحسين الأوضاع قبل البطولة الختامية في ميامي وضمان المشاركة في نسخة العام المقبل من الدوري العالمي.

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وتفوق كيبكا حامل لقب المنافسات الفردية وقائد فريق "سماش" الفائز بمنافسات الفرق في نسخة العام الماضي من بطولة ليف غولف جدة، على منافسيه بفارق 3 ضربات تحت المعدل، إذ حلّ كل من الإسباني سيرجيو غارسيا قائد فريق فايربولز والأميركي تشارلز هاول لاعب فريق كرشرز في المركز الثاني بتسجيلهما 9 ضربات تحت المعدل، متقدمين بفارق ضربة على الزيمبابوي سكوت فينسنت لاعب فريق آيرون هيدز الذي تشارك المركز الثالث مع الأمريكي برايسون ديشامبو قائد فريق كرشرز.

وفي سباق اللقب العام لمنافسات الأفراد في دوري ليف جولف، استطاع تالور جوتش احتلال الصدارة مؤقتًا بمجموع 172 نقطة أمام الأسترالي كاميرون سميث الذي تراجع للمركز الثاني بمجموع 170 نقطة، وبرايسون ديشامبو الذي ما زال في المركز الثالث بمجموع 162 نقطة.

وساهم الأداء المميز لهاول وديشامبو في اعتلاء فريقهم كرشرز لصدارة جدول ترتيب منافسات الفرق في بطولة ليف غولف جدة، حيث حقق الفريق 22 ضربة تحت المعدل، وجاء خلفهم فريقا سماش وفايربولز بمجموع ضربات بلغ 19 ضربة تحت المعدل لكل فريق.

وتستكمل يوم الأحد منافسات البطولة في يومها الأخير، حيث سيتمكن أفضل 24 لاعب من تأكيد مشاركتهم بشكل مباشر في بطولات ليف غولف لعام 2024، في حين يواجه أصحاب المراكز 25 إلى 44 خطر الإقصاء أو الانتقال من فرقهم.

يُذكر أن أصحاب المراكز الأخيرة سينتقلون بشكل مباشر إلى التصفيات والحصول على فرصة للعودة مرة أخرى لقائمة اللاعبين المشاركين.