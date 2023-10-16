إضافة 5 رياضات جديدة في الأولمبياد.. أبرزها الكريكت

ستكون الكريكيت واحدة من خمس رياضات جديدة في أولمبياد لوس أنجليس الصيفي عام 2028، بحسب ما أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية الاثنين.

وصادقت اللجنة خلال اجتماع لجنتها التنفيذية في مومباي، على إدراج لعبة الكريكيت إلى جانب ألعاب البيسبول، سوفتبول، كرة قدم العلم، الاسكواش واللاكروس.

مادة اعلانية

وكان المجلس التنفيذي للأولمبية الدولية وافق الأسبوع الماضي على اقتراح من منظّمي ألعاب لوس أنجليس لإدراج الكريكيت "ت 20"، وهي نسخة مقلّصة للعبة، إلى جانب الألعاب الأربعة الجديدة الأخرى.

لكن كان يتعيّن التصويت على القرار النهائي الاثنين في جلسة اللجنة الأولمبية الدولية في مومباي، أحد معاقل الكريكيت، حيث تستضيف الهند كأس العالم للعبة للرجال.

وترى اللجنة الأولمبية الدولية أن عودة رياضة الكريكيت إلى الأولمبياد أمر منطقي بعد ظهورها خلال النسخة الباريسية عام 1900، حين فازت إنجلترا على فرنسا في مباراة واحدة.

في المقابل، تواجه رياض الملاكمة مستقبلاً غامضاً على المدى الطويل كرياضة أولمبية، بعدما أكدت اللجنة الأولمبية الدولية الاثنين أن مكانها في أولمبياد لوس أنجليس 2028 "معلّق".