السبت.. افتتاح موسم الرياض بنزال "أشرس رجل على وجه الأرض"

ستنطلق يوم السبت فعاليات موسم الرياض 2023 في نسخته الرابعة بنزال "أشرس رجل على وجه الأرض" في حلبة الرياض التي ستحتضن مباراة الملاكمة العالمية والحدث التاريخي الذي يتنافس فيه بطل العالم في الملاكمة في الوزن الثقيل تايسون فيوري وبطل العالم السابق في فنون القتال المختلطة فرانسيس نغانو.

وسيقام هذا النزال المنتظر والتحدي المرتقب بين نجمين هما الأفضل والأبرز في منافسات رياضة القتال والملاكمة، وفقاً لقواعد الملاكمة القياسية لذا فمن المتوقع أن يحظى بأقصى درجات التشويق والإثارة، فمنذ الإعلان عن هذه المواجهة النارية، تصاعدت نبرة التحدي بين البطلين، بلغت فيه حالة التحدي أوجها، وارتفعت فيه وتيرة التحليلات والنقاشات والتوقعات، إلا أن السؤال الحاضر بأعلى قائمة الترقب والتساؤلات، هو "من سيفوز ؟، إذ أنه من الصعب ترجيح كفة أحد الملاكمين العالميين، وذلك لما لهما من إمكانيات ومميزات يمتلكانها، وإنجازات حققاها طوال مسيرتهما الرياضية، إلى جانب الشعبية والقاعدة الجماهيرية التي يحظى بها كل منهما.

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فمن جانب الملاكم الملقب بـ"الملك الغجري" تايسون فيوري الذي أشتهر بطول قامته إذ يصل طوله إلى 206 سم ومدى باع 216 سم ويتراوح وزنه بين 111 و 120 كيلوغرام والمتوج حاليا بلقب المجلس العالمي للملاكمة في الوزن الثقيل وهو الملاكم الذي لم يعرف الخسارة في 34 مباراة احترافية خاضها منها 33 نزالاً كان فيه الانتصار حليفه 24 من تلك الانتصارات أنهاها فيوري بالضربة القاضية، في حين تعادل في مباراة واحدة فقط.

وجاءت انتصارات فيوري نظير ما يتمتع به من موهبة فبالرغم من طول قامته إلا أنه يتقن فن المراوغة وينتقل بسهولة وسلاسة بين وقفة الأرثوذكسي ووقفة الساوث باو ويجيد السيطرة على المسافات، مما يمكنه من مهاجمة خصومه من زوايا غير متوقعة، إلا أن أكثر ما يميزه ويرجح كفته، يتمثل في دقة توقيته التي تمنحه أفضلية مباغتة الملاكمين، بالتحول المفاجئ إلى الهجوم المضاد.

الملاكم فرانسيس نغانو الملقب بـ "المفترس" طرف النزال الثاني فهو صاحب أقوى لكمة مسجلة في تاريخ منافسات فنون القتال المختلطة بقوة تقدر بـ 92 حصان والمعروف بقوته الفطرية وصلابته ذو الطول الذي يقدر بـ 193 سم بمدى باع 201 سم ويتراوح وزنه بين 113 و 120 كيلوغرام والمتوج بطلاً للعالم سابقاً في بطولة القتال النهائي "يو إف سي"، ومن يحمل في رصيده 17 فوزاً، 13 فوزاً منها حسمها بالضربة القاضية، وفي سجله ثلاث خسائر.

ويجمع النجمين اللامعين في سماء رياضة الملاكمة ومنافسات فنون القتال المختلطة قاسم مشترك يتمثل في مواجهة على صعيد المدربين إذ يتولى الملاكم السابق جون فيوري تدريب نجله تايسون الذي أختار له الاسم نظير عشقه وولعه بالملاكم الأسطورة مايك تايسون وهو الذي يقف في الزاوية المواجهة له بوصفه مدرباً لفرانسيس نغانو إذ يتولى تايسون مهام تدريب الفرنسي منذ 8 أشهر مضت أي أن مهمته كانت الإعداد الأمثل له لحسم هذا النزال لصالحه الأمر الذي يزيد ويضاعف شغف الجماهير، ويصل بالإثارة إلى أقصى مدى لها، ويرفع درجة التوتر والترقب، لما ستؤول إليه المنافسة.