فيوري.. "عصبي" يصطدم بأسطورة والده

لم يدر بخلد جون فيوري، والد تايسون، أن القدر سيجمع نجله بمواجهة مع تلميذ قدوته الأميركي مايكل تايسون في نزال سيتوج الفائز به بـ "أشرس رجل على وجه الأرض".

سيواجه تايسون بطل الملاكمة للوزن الثقيل خصمه الكاميروني فرانسيس نغانو بطل العالم السابق في الفنون القتالية المختلطة في حلبة الرياض يوم السبت.

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جون المنتمي لعائلة تنفست رياضة الملاكمة نقل حبه لها اسماً وحقيقة لابنه الذي أسماه تأيسون تشبها بالأسطورة الأميركي مايكل تايسون الذي كان أحد ألقابه حينها "أشرس رجل على وجه الأرض".

وكان مايك قدوة لغالبية محبي الملاكمة بتحقيقه أول لقب له وهو ابن 20 عاما وفوزه في 19 نزالا بالضربة القاضية أنهى 12 منها في الجولة الأولى كما جمع بين جميع ألقاب المجلس العالمي للملاكمة والاتحاد الدولي للملاكمة ورابطة الملاكمة العالمية والحفاظ عليها كذلك.

ارتدى تايسون فيوري قفازات الملاكمة وهو في العاشرة وتحت إشراف مستمر من والده ليبدأ صعود سلالم النجاح خطوة بخطوة وصولا أكبر نزال عرفه عندما تلاعب في 2015 بخصمه غير المهزوم 11 عاماً الأوكراني فلاديمير كليتشكو ويجمع بعدها بجميع أحزمة الوزن الثقيل WBA, IBF, WBO, IBO لكن هذا النجاح الباهر لم ينتهي بشكل حميد بعدما انهار تايسون في حياته ضحية للاكتئاب.

باريس زوجة تايسون أبت إلا أن تعيد زوجها الضخم إلى الطريق الصحيح ليبدأ مرحلة العلاج النفسي وصولا إلى استعادة هيمنته وأسطوريته ليواجه الأميركي ديونتاي وايلدر بطل العالم للوزن الثقيل.

في نزالهما الأول انتهت النتيجة بالتعادل قبل أن يعلن "العصبي" عن عودته إلى القمة بفوزين في نزالين متتاليين أمام الخصم نفسه ليكمل ثلاثيته بشكل يسجل في تاريخ الملاكمة.

