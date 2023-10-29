فيوري يتغلب على نغانو في نزال "أشرس رجل في العالم"

تغلب بطل العالم للوزن الثقيل تايسون فيوري على مقاتل فنون القتال المختلطة فرانسيس نغانو بقرار منقسم بين الحكام في نزال "أشرس رجل في العالم" الذي أقيم في الرياض بمناسبة افتتاح موسم الرياض.

واستطاع نغانو إسقاط فيوري في الجولة الثالثة لكن المقاتل البريطاني البالغ من العمر 35 عامًا تمكن من الاستمرار رغم اهتزازه ليستمر النزال حتى الجولة العاشرة ويحسم بالنقاط لصالح البريطاني.

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